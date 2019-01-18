حسین نیازآذری در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از وضعیت نگران کننده محورهای‌مواصلاتی‌ هفت‌گانه این شهرستان که نیمه کاره رها شدند گفت: براساس گزارش پزشکی قانونی محورهای مواصلاتی شهرستان بابل بیشترین آمار تصادفات منجربه فوت و مصدومیت را به خود اختصاص دادند و این معضل خانواده ها را به شدت نگران کرده است.

دبیراول کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی کمبود اعتبار را مشکل اول کندی و رکود طرح های راهسازی دانست و تاکید کرد: اولویت وزارت راه وشهرسازی دراین شرایط ایمن سازی، تعریض و بهسازی نقاط حادثه خیز باشد و دولت و مجلس برای تامین مالی پروژه‌های معطل مانده باید فکر اساسی کنند.

نماینده مردم بابل همچنین با استمداد از رئیس جمهوری درخواست کرد به یمن چهلمین سال پیروزی انقلاب برای ایمن سازی جاده های مرگ بابل اعتبارات‌ فوری تخصیص یابد.

نیازآذری با انتقاد شدید از بی توجهی دولت به آمار بالای جان‌باختگان جاده‌ای تاکید کرد: زیبنده نظام اسلامی نیست در چهلمین سال پیروزی انقلاب مردم به جای حضور در جشن های انقلاب در مراسم عزای جوانان شان شرکت کنند.

نماینده مردم بابل در مجلس گفت: ضرورت دارد وفق تذکرات، مکاتبات، جلسات، بازدیدها و وعده های مکرر، دولت برای تامین مالی پروژه های ایمن سازی جاده‌های مرگ شهرستان بابل فکر ضربتی کند و اجرای برخی طرح‌های راهسازی پرهزینه و غیرضرور را بازنگری کند چرا که پیمانکاران به خاطر پرداخت‌های طولانی مدت وطلبکاری از دولت درمناقصه ها شرکت نمی کنند و انباشت طرح های راکد بحران‌اجتماعی به دنبال دارد.

نماینده بابل از رئیس جمهور خواست فورا هیئتی اختصاصی را برای بررسی وضعیت نگران کننده نقاط حادثه خیز و جاده های مرگ بابل اعزام کند و افزود: از استاندارمازندران نیز می خواهیم ایمن سازی جاده های مواصلاتی بابل را در اولویت اعتبارات #مدیریت‌بحران و برنامه های صد روزه خویش قراردهد.