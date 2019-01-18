راه دسترسی ۲۹۰ روستای آذربایجان شرقی مسدود شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر هنربر ظهر امروز جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به بارش شدید برف و کولاک در استان گفت: راه ارتباطی بیش از ۲۹۰ روستا در آذربایجان شرقی مسدود شده است.

وی با تاکید بر اینکه به دنبال بارش سنگین برف در اکثر محورهای مواصلاتی استان، ۵۵۰ دستگاه ماشین برف روب و هزار نفر از پرسنل راهداری در محورهای مواصلاتی استان، مسئول عملیات برف روبی هستند، ادامه داد: با وجود تداوم بارش ها تمامی راه های اصلی و فرعی باز است و تردد در آن ها جریان دارد.

مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان شرقی افزود: از صبح امروز نیز در تبریز هیچ مشکلی در تردد خودروها در معابر اصلی شهر وجود نداشت.

وی به رانندگان و مسافران توصیه کرد که از سفرهای غیر ضروری پرهیز و در صورت اقدام به سفر وسایل و تجهیزات رمستانی همراه داشته باشند.

هنربر ادامه داد: راه ارتباطی ۹۰ روستا در بستان آباد، ۴۰ روستا در هریس، ۳۰ روستا در اهر، هشت روستا در مرند، ۷۰ روستا در ورزقان، ۳۰ روستا در میانه، پنج روستا در آذرشهر، هفت روستا در ‌عجب شیر، چهار روستا در اسکو، سه روستا در تبریز و پنج روستا در جلفا مسدود شده است.