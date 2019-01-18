به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید محمد شاهچراغی ظهر آدینه در خطبههای نماز جمعه این هفته سمنان به میزبانی مسجد امام خمینی (ره) این شهر، ضمن بیان اینکه استقلال ایران در حوزههای مختلف مهمترین دستاورد انقلاب است، ابراز داشت: آمریکا قبل از انقلاب در ایران دارای پایگاه بود لذا پیروزی نظام ولایی و شکست پیاپی آمریکا در منطقه سبب به وجود آمدم شرایطی برای آن ها شد که آن را برنمی تابیدند لذا از آن زمان تا کنون مدام به فکر توطئههای مختلف هستند.
وی بابیان اینکه توطئه و دسیسههای غرب با هوشیاری مردم به شکست منتهی شده است، اضافه کرد: به برکت انقلاب اسلامی امروز ایران، یکی از کشورهای مستقل و بانفوذ منطقه شناخته میشود و آمریکا از این قدرت بزرگ جهان اسلام در هراس است.
گره گشایی روحیه مسئولان باشد
امامجمعه سمنان بابیان اینکه غرب از شکستهای خود در منطقه عصبانی شده و به فکر تلافی است، ابراز داشت: تنها راهی که تاکنون توانسته ما را در برابر تهدیدهای استکبار حفظ کند فرمانبرداری از ولایتفقیه و عمل به دستورات و آموزههای قرآنی است.
آیت الله شاهچراغی با بیان اینکه آمریکا اسلام را در تضاد با خواستهها و منافع خود میبیند و لذا میکوشد تا از طریق فشارهای اقتصادی و روانی بر ذهن مردم دوباره به موقعیت قبلی خود بازگردد، تاکید کرد: این کشور در توطئههای خود، هر بار با هوشیاری مردم روبرو میشود و شکست میخورد.
وی بابیان اینکه انقلاب دستاوردهای بسیاری برای ما به همراه داشت، اضافه کرد: یکی از مهمترین دستاورد انقلاب وجود ۲۰۰ هزار حلقه صالحین در گروههای مختلف سنیبرای برطرف کردن مشکلات کشور است که به برکت این اقدامات باید گفت یکی از بهترین خدمترسانی در آستانه چهلسالگی انقلاب گره گشایی از مشکلات مردم است.
ضرورت رعایت شئون ایام فاطمیه
نماینده ولی فقیه در استان سمنان، بیان کرد: برکات و دستاوردهای انقلاب زیاد است که برای درک بیشتر آن ها کافی است به دسیسههای رژیم شاهنشاهی مراجعه کنیم تا بدانیم آن ها در کشور چه کردند و پس از انقلاب در کشور چه مسائل و پیشرفت هایی رخ داده است.
آیت الله شاهچراغی در دیگر بخش سخنان خود به تقارن ایام فاطمیه و دهه فجر نیز اشاره کرد و خواستار رعایت شئونات این ایام گران بها در سطح جامعه و در بین برنامه ریزان ستاد دهه فجر شد.
به گزارش خبرنگار مهر، شهادت حضرت زهرا (س) و توجه به ابعاد شخصیت ایشان، شهادت جمعی از پرسنل ارتش در ماجرای سقوط اخیر هواپیما، رعایت تقوا و حقالناس، هوشیاری مردم در برابر توطئههای آمریکا ازجمله مواردی بود که از تریبون این هفته نماز جمعه سمنان مطرح شد.
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