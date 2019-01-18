بیشتر مشکلات اقتصادی کشور منشأ داخلی دارد/انتقاد از خروج نخبگان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مجتبی میردامادی در خطبه های این هفته نماز جمعه اصفهان با بیان اینکه در عالم برزخ کوچک ترین عمل همه انسان‌ها از فرد عادی تا مسئولان بالارده مورد حسابرسی قرار می‌گیرد اما حساب کار عالمان به امور سخت‌تر است، اظهار داشت: ریاست و مدیریت در دنیا پایدار نیست، پس باید به نوعی عمل کنیم که شرمنده حق دیگران و حق الناس در روز قیامت نباشیم.

وی با انتقاد از خروج گله‌های گوسفند از کشور افزود: در شرایط اقتصادی که برخی مردم قدرت تامین گوشت ندارند عجیب است که این چه اقدامی است، چرا جلوی این قاچاق‌ها توسط مسئولان گرفته نمی‌شود و رویه مذکور با وجود اطلاع مسئولان و دولتی ادامه دارد.

چرا با وجود گذشت ماه‌ها وضعیت اقتصادی کشور تغییری نکرده است

امام جمعه موقت اصفهان با اشاره به اینکه کشور ایران از هر نظر غنی است، ابراز داشت: در کشور ایران منابعی غنی از گاز، نفت، معدن وجود دارد در حالیکه شرایطی که بسیاری از کشورها فاقد آن هستند، از سویی مغزهای متفکر و دانشمند در کشور کم نداریم پس جای این سوال وجود دارد که چرا با وجود گذشت ماه‌ها همچنان باید وضعیت اقتصادی کشور این گونه باشد و گرانی سرسام آور کالاهای ضروری مردم را شاهد باشیم.

وی اضافه کرد: به مسئولان توصیه می کنم ضابطه ها را فدای دوستی و دنیا طلبی نکرده و فراموش نکنند اگر در این دنیا نیز جان سالم از عدالت الهی به در ببرند روز قیامت به حساب آنها رسیدگی خواهد شد و باید جوابگوی اعمال خود باشند.

خروج نخبگان ایرانی از کشور به دلیل عدم حمایت مسئولان

حجت الاسلام میردامادی با تاکید بر اینکه به چه دلیل خروج نخبه‌ها از کشور را همچنان باید به دلیل عدم حمایت‌های مناسب شاهد باشیم، گفت: ما منکر تحریم نیستیم اما بسیاری از اشکالات در کشورمان داخلی است به نوعی که دلار ارزان شده است اما اجناس گران مانده و حتی بعضا گران تر نیز می‌شود، کسبه و نیروهای نظارتی کشور باید از جوابگویی در قیامت برای حق مردم بترسند.

وی در بخش دیگری از خطبه های نماز جمعه این هفته اصفهان با اشاره به اینکه توطئه‌های دشمنان در اراده آهنین ملت ایران در دفاع از میهن، انقلاب و ولایت تاثیری نخواهد داشت، بیان داشت: قم شهری انقلابی است و با توجه به توطئه‌های دشمنان برای این شهر، مردم با هوشیاری در برابر دشمنان و منافقان ظاهر شوند.

امام جمعه موقت اصفهان اضافه کرد: ۴۰ سال است که آمریکا و ایادی استکباری هرچه نقشه در چنته داشتند برای کشور ایران اجرا کردند اما ایران سربلند و استوار مقابل این اژدهای هفت سر ایستاده است و این امر نشانه حقانیت نظام ماست.

دشمن برای ۲۲ بهمن امسال برنامه ریزی جدی دارد

وی افزود: دشمن برای ۲۲ بهمن امسال هم برنامه ریزی جدی از هم اکنون داشته است اما یقین داریم مردم با حضور پرشور خود در راهپیمایی این روز نشان خواهد داد که آمریکا و اسرائیل به طور قطع نابود شدنی هستند و پرچم اسلام در آینده در جهان برافراشته می شود.

حجت الاسلام میردامادی تاکید کرد: در طول این سال‌ها بسیاری از افراد آمدند و رفتند اما جمهوری اسلامی به لطف خداوند سالهاست به رغم همه توطئه‌ها سرپا ایستاده است و در ادامه مسیر نیز سربلند و پیروز با حمایت مردم و تحت لوای رهبر معظم انقلاب پیش خواهد رفت.

دفاع همه جانبه حضرت زهرا (سه) از ولایت الگویی برای همه ره‌جویان حقیقت است

وی با اشاره به مناسبت‌های پیش رو با تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا (س) ابراز داشت: زندگی حضرت فاطمه (س) الگویی برای نه تنها بانوان بلکه برای همه مردم است، ایشان تا پای جان از دفاع از حریم ولایت دست نکشیدند و دفاع همه جانبه ایشان از ولی فقیه زمان و شهادت ایشان در راه این دفاع امروز الگویی برای همه ره‌جویان حقیقت و آزادی است.

امام جمعه موقت اصفهان با اشاره به دفاع همه جانبه حضرت فاطمه (س) از حضرت علی (ع) تا پایان عمر ابراز داشت: در جریان سقیفه روح اسلام زیر پا گذاشته شد و امروز نیز برخی در جهان باطن دین را زیر پا گذاشته و به ظاهرسازی دینی پرداخته‌اند و جنایت‌هایی را در کشورهای مسلمان رقم می زنند.

سوگواری ایام شهادت حضرت زهرا (س) باید به بهترین نحو برگزار شود

وی با بیان اینکه سوگواری ها و مجالس وعظ در ایام شهادت حضرت زهرا (س) باید به بهترین نحو برگزار شود، بیان داشت: رهبر معظم انقلاب نیز در این ایام مجلس سوگواری برگزار می‌کنند و در یکی از صحبت‌های خود فرمودند که رزق امت اسلامی ایران را از همین مجلس و روضه‌ها داریم.