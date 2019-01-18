به گزارش خبرنگار مهر، خسرو عمرانی ظهر جمعه در بازدید از گلخانههای استان بوشهر با اشاره به کاهش شدید دمای هوا در استان اظهار داشت: واﺣﺪﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای در ﺣﺎل اﺣﺪاث و ﮔﻠﺨﺎﻧﻪهای ﻓﻌﺎل و واﺣﺪﻫﺎی ﭘﺮورش ﻗﺎرچ باید در مقابل سرما مراقبتهای لامز را انجام دهند.
وی اضافه کرد: واﺣﺪﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای در ﺣﺎل اﺣﺪاث نسبت به ﺗﻌﻮﻳﻖ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻘﻒ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ، ﺗﻌﺒﻴﻪ و ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺮارﺗﻲ ﻋﺎﻳﻖﺑﻨﺪی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺳﻮﺧﺖ و آب و ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آب رﺳﺎﻧﻲ اقدام کنند.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر افزود: واﺣﺪﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﻓﻌﺎل و واﺣﺪﻫﺎی ﭘﺮورش ﻗﺎرچ نیز نسبت به ﺗﻌﺒﻴﻪ و راه اﻧﺪازی ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺮق اﺿﻄﺮاری و اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻛﺎرﻛﺮد ﺻﺤﻴﺢ آن ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع ﺳﺮﻣﺎ و ﻳﺨﺒﻨﺪان اقدام کنند.
وی با تاکید بر ذخیره سازی ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺎﻳﻊ در واﺣﺪﻫﺎی ﮔﺎزﺳﻮز بیان کرد: ﻣﺠﻬﺰ ﻛﺮدن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ(ﻫﻴﺘﺮ) ﺑﻪ ﻣﺸﻌﻞﻫﺎی دوﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮز، ﻋﺎﻳﻖ ﺑﻨﺪی ﻣﺨﺎزن ﺳﻮﺧﺖ، ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺳﻮﺧﺖ و ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ی آب و ﻛﻨﺘﺮل و ﺑﺎزرﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺣﺮارﺗﻲ باید در دستور کار باید.
عمرانی ادامه داد: از دیگر نکات اساسی ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺎرﻛﺮد ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن، دوﭘﻮش کردم ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ دﻳﻮارهﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﻲ و ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ و اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن آن است.
وی با تاکید بر متعادل کردن دﻣﺎی ﻣﺤﻴﻂ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺧﺘﻼف دﻣﺎی روز و ﺷﺐ خاطرنشان کرد: ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻻزم ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻳﺦ زدﮔﻲ ﻣﺨﺎزن داﺧﻞ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ شامل ﻣﺨﺎزن آب، ﺳﻮﺧﺖ، تغذیه و ﻏﻴﺮه انجم شود.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر بر حضور داﺋﻢ ﻧﮕﻬﺒﺎن و ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﻲ برای ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺮارﺗﻲ و روﺷﻨﺎﻳﻲ در واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪی ﻋﻠﻲاﻟﺨﺼﻮص در ﺷﺐ ﻫﺎی ﺑﺮﻓﻲ و ﻳﺨﺒﻨﺪان تاکید کرد.
وی با تاکید بر اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﻮاﻛﺶ ۴ اﻳﻨﭻ در ﻛﻨﺎر ﻣﺸﻌﻞ ﻫﺎی ﮔﺎزوﺋﻴﻞ ﺳﻮز، ادامه داد: هرس درختانی که گلخانهها در ﺳﺎﻳﻪاﻧﺪاز آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﻲ از ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺗﻨﻪ و ﺷﺎﺧﻪ درﺧﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ ﺑﺎر ﺑﺮف ضروری است.
عمرانی اظهار داشت: باید ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻣﻨﺎﺳﺐ برای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻳﺦ زدﮔﻲ ﺑﺴﺘﺮ ﻛﺸﺖ و ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺴﺘﺮ ﻛﺸﺖ ﻗﺎرچ ﺧﻮراﻛﻲ صورت گیرد.
نظر شما