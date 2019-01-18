۲۰ پایگاه ثابت و سیار امداد و نجات گلستان در آماده باش هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جمعیت هلال احمر گلستان، محمدعلی هروی اظهار کرد: در حال حاضر ۱۶ پایگاه ثابت امداد و نجات به همراه چهارپست موقت زمستانی، یک تیم واکنش سریع به همراه ۹ کشیک امداد و نجات در شعب تابعه به مدیریت مرکز کنترل و هماهنگی(EOC) مرکز استان در حال فعالیت هستند.

وی افزود: با توجه به اعلام وضعیت جوی طی روزهای گذشته مبنی بر بارش برف و باران از طریق هواشناسی تمامی پایگاه های امداد و نجات اعم از کوهستان، زمستانی، بین شهری، واکنش سریع و کشیک مراکز شعب تابعه، تمهیدات لازم برای پاسخگویی به هر حادثه احتمالی را در نظر گرفته اند.



هروی ادامه داد: هموطنان عزیز ضمن پرهیز از سفرهای غیرضروری بالاخص در محورهای برفگیر کوهستانی، در صورت بروز هر گونه حادثه می توانند در هر ساعت از شبانه روز با شماره تماس ندای امداد ۱۱۲ وقوع حوادث مختلف را به جمعیت هلال احمر استان اطلاع رسان کنند.