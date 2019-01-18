تقویت انسجام ملی در برنامه های چهلمین سالگرد فجر انقلاب دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در خطبه های نماز عبادی سیاسی روز جمعه در مصلای بیت المقدس شهر اراک اظهار داشت: با توجه به اینکه در آستانه فرارسیدن چهلمین سالروز فجر انقلاب اسلامی هستیم، امسال باید برنامه های دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب در استان هر چه باشکوه تر برگزار شود و به نحوی باشد که بیش از پیش موجب تقویت وحدت و انسجام ملی شود.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: کشور ایران به برکت انقلاب اسلامی طی چهار دهه اخیر همواره راه رشد و اقتدار را پیموده و امروز نیز به عنوان یک کشور دارای عزت و قدرت در جهان مطرح است.

دری نجف آبادی بیان کرد: این جایگاه و دستاوردهای ارزشمند انقلاب در چهل سال اخیر در سایه وجود سرمایه بزرگی تحت عنوان ولایت فقیه حاصل شده و امروز نیز مردم با پشتیبانی و پیروی از ولایت، بیش از پیش اقتدار و انسجام ایران اسلامی را به جهان نشان می دهند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی خاطرنشان کرد: در این مدت با وجود انواع توطئه ها از سوی دشمن، امت اسلامی با وحدت، پایبندی به آرمان های امام راحل و شهدا، پیروی از رهبری و ولایت و برخورداری از فرهنگ والای ایثار و شهادت، توانست با اقتدار و عزت ایستادگی کند و این عامل حفظ و ماندگاری انقلاب اسلامی است.

وی تصریح کرد: انقلاب اسلامی ایران پیام بزرگی را به تمام جهان مخابره کرد که باید از خواب غفلت بیدار شد و در برابر استکبار جهانی ایستاد و امروز می بینیم که این بیداری در منطقه و جهان به منصه ظهور نشسته است.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به وضعیت بودجه ای کشور در سال آتی ادامه داد: لازم است که دولت و مجلس در لایحه بودجه سال ۹۸، با دقت و ظرافت عمل کرده و شرایط موجود را در نظر بگیرند و بهترین تصمیمات را اتخاذ و تصویب کنند که در آن منفعت آحاد مردم در نظر گرفته شده باشد.

دری نجف آبادی اضافه کرد: در همین رابطه لازم است تصمیمات در تصویب لایحه بودجه ۹۸ به نحوی باشد که بتوان از تولید داخلی حداکثر حمایت را داشت و ایجاد اشتغال نیز به طور جدی مدنظر قرار گیرد و در مجموع، عدالت، محور این بودجه بندی قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به برخورد ناشایست آمریکا با خبرنگار «پرس تی وی» که برای دیدار خانواده خود به آمریکا سفر کرده، عنوان کرد: این نوع برخوردها نشانگر آزادی آمریکایی است که با نقض حقوق بشر همراه است و دشمن بداند که ما نسبت به آنها و مقاصدشان آگاه هستیم.