به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمیدرضا طالقانی‌ورکشی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه همدان با دعوت خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی و بیان اینکه اگر امروز بشر به مسائل غیرقابل حل برمی‌خورد و دچار بن‌بست شده به دلیل این است که تقوا در جامعه کمرنگ شده است، به در پیش بودن ایام فاطمیه اشاره و عنوان کرد: باید اسوه‌های تاریخی را معاصرسازی کرد.

وی با بیان اینکه با معاصر سازی اسوه های تاریخی الگوهایی برای جوانان خواهیم داشت، گفت: الگوسازی اسوه‌های تاریخی در قرآن کریم نیز بیان شده به طوری که خداوند حضرت یونس(ع) را برای پیامبر معاصرسازی و الگوسازی کرده است.

حجت الاسلام طالقانی در ادامه به زندگی پیامبراکرم(ص) و محبت ایشان به فرزندش حضرت فاطمه(س) اشاره کرد و با بیان اینکه متاسفانه گاهی دیده می شود که پدر و دختر نمی‌دانند چگونه با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، اضافه کرد: پیامبر (ص) به طور مداوم حضرت فاطمه(س) را می‌بوسیدند.

امام جمعه موقت همدان با بیان اینکه عشق حضرت فاطمه(س) به پدر همان بازخورد رابطه رسول اکرم(ص) با دخترش بود، عنوان کرد: پدران باید ارتباط عاطفی عمیقی با دختران خود برقرار کنند تا دختران در بیرون از منزل به دنبال پرکردن این خلأ عاطفی نباشند.

حجت الاسلام طالقانی همچنین به نقش بانوان و مادران در خانواده و تربیت فرزندان اشاره کرد و با بیان اینکه خانم‌های خانه‌دار نباید به دلیل نداشتن شغل با درامد سرافکنده باشند، افزود: دولت و مجلس باید طرح یا لایحه ای برای حمایت از بانوان خانه‌دار داشته باشند تا بانوانی که در خانه هستند اما سرپرست خانواده نیستند نیز حمایت شوند.

امام جمعه موقت همدان همچنین با بیان اینکه نماز جمعه متعلق به همه مردم و اقشار مختلف جامعه است و تمام جریان‌های سیاسی باید همراه یکدیگر برای ادای این فریضه الهی در نماز جمعه حاضر شوند، گفت: درب های نماز جمعه برای تمام جریان‌های سیاسی داخل نظام باز است.

حجت الاسلام طالقانی همچنین با اشاره به قرار گرفتن در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و آغاز دهه پنجم، تداوم انقلاب را حاصل همراهی مردم دانست و با تاکید براینکه مردم باید در جشن‌های انقلاب شرکت کنند، گفت: با توجه به اینکه مشکلات فعلی جامعه مردم را به سختی انداخته باید مسئولان برای حل مشکلات بیش از پیش تلاش کنند.

وی با بیان اینکه مردم ولی نعمت مسئولان هستند و حتی اگر در رای گیری های انتخابات نیز شرکت نکرده باشند باید به آنها خدمات داده شود، گفت: مجلس و دولت به مردم خدمت می‌کنند اما باید این خدمات دهی بیشتر و ملموس باشد.

وی با بیان اینکه کاهش اختلاف طبقاتی باید اولویت برنامه ها باشد چراکه اگر مردم احساس کنند مشکلات برای همه است آن را تحمل می‌کنند، گفت: اگر عدالت اجتماعی در جامعه حاکم نباشد ممکن است مردم نیز مشکلات را تحمل نکنند.

امام جمعه موقت همدان بر استفاده از پتانسیل جوانان در بدنه مدیریتی جامعه تاکید کرد و با بیان اینکه موفق‌ترین دوران انقلاب اسلامی ایران دوران دهه ۶۰ بود چراکه به جوانان اطمینان کردیم و با این اعتماد نیز در جریان دفاع مقدس پیروز باشیم، گفت: باید به جوانان اعتماد کرد.

گفتنی است، پیش از آغاز خطبه های نمازجمعه همدان حجت الاسلام والمسلمین حمیدرضا طالقانی به عنوان امام جمعه موقت همدان معرفی شد.

حجت الاسلام حمیدرضا طالقانی‌ورکشی مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه آزاد همدان، استاد دانشگاه بوعلی سینا و امام جماعت مسجد قبا همدان است.