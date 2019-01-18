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۲۸ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۳۷

جدیدترین موضع‌گیری خصمانه قرقاش علیه ایران و انصارالله یمن

جدیدترین موضع‌گیری خصمانه قرقاش علیه ایران و انصارالله یمن

وزیر مشاور در امور خارجه امارات مجددا علیه ایران و انصارالله یمن موضع‌گیری و ادعاهای واهی مطرح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجه امارات تلاش کرد که تیراندازی به پاتریک کامائرت رئیس کمیته نظارت بر امور آتش بس در الحدیده را به نیروهای انصارالله یمن نسبت دهد و مدعی شد: حمله حوثی ها به کاروان حامل «پاتریک کامائرت»  به مثابه دعوتی برای بیدار شدن جامعه بین المللی است.

وی ادعا کرد: صرف نظر از توافق سوئد، شبه نظامیان حوثی و حامیان ایرانی آنها مانع دائمی در برابر صلح در یمن هستند.

این درحالی است که ارتش یمن روز پنج‌شنبه اعلام کرد، نیروهای ائتلاف متجاوز سعودی به کاروان حامل «پاتریک کامائرت» (Patrick Cammaert) رئیس هیات سازمان ملل متحد در امور نظارت بر آتش بس شهر «الحدیده» تیراندازی کردند.

از سوی دیگر «محمدعلی الحوثی» رئیس کمیته عالی انقلاب یمن با انتقاد از موضع سازمان ملل درباره تیراندازی در الحدیده، گفت: اعلام این سازمان درخصوص اینکه منبع تیراندازی در الحدیده را نمی‌داند بسیار نگران کننده است.

کد مطلب 4516473

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    نظرات

    • IR ۰۸:۲۸ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
      0 0
      پاسخ
      یمن باید طوری به سلاح پیشرفته تجهیز شود که موجب حیرت سعودی وصهیونیستها شده وآنها راغافلگیر کند

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