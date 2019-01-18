روزشمار انقلاب اسلامی برای مردم به ویژه جوانان بازگو شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن دهشیری در خطبه های نماز جمعه این هفته اردستان با تسلیت ایام فاطمیه و توصیه به مردم برای حضور در مجالس روضه به منظور یادگیری معارف الهی و اسلامی اظهار داشت: حضرت زهرا (س) بزرگترین هدیه الهی از سوی خداوند به پیامبر اسلام (ص) و بهترین یار و مدافع حضرت علی(ع) و حریم ولایت است.

وی افزود: با توجه به نزدیک شدن به چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی که درخت آن پر ثمرتر از گذشته شده باید نگاهی به گذشته داشت و روز شمار انقلاب اسلامی را برای خود و جوانان بازگو کنیم.

امام جمعه اردستان بیان داشت: دشمنی دشمنان انقلاب اسلامی از زمان پیروزی انقلاب تاکنون ادامه داشته است، این در شرایطی است که کشورهایی که با ایران دشمنی دارند خودشان درگیری مسائل داخلی هستند و هیچ کاری نیز برای رفع آن از پیش نمی برند.

وی ابراز داشت: به لطف الهی انقلاب اسلامی روی پای خود ایستاده و جشن چهل سالگی را برگزار خواهد کرد و گرد نا امیدی را بر چهره دشمن اسلام خواهد افشاند.

دستگیری خبرنگار پرس تی وی نشانه عجز و شکست دشمن است

حجت الاسلام دهشیری با اشاره به دستگیری خبرنگار پرس تی وی گفت: دشمنان اسلام با آن همه ادعای آزادیخواهی کشف حجاب از این زن خبرنگار را نشان فرهنگ و تمدن خود دانسته اند، این کار جز ناتوانی، عجز و شکست آنها مطلب دیگری را نمی رساند.

وی افزود: رئیس جمهور اشاره ای به فردی داشته که با دریافت ۱۰۰ میلیون دلارمقرر شده تا اجناس دولتی وارد کند که آن را در بازار آزاد فروخته است که این کار ضمن تاسف و تامل برانگیز بودن نوعی چپاولگری و نشان از ضعف و بی کفایتی مسئولان ذی ربط است.

امام جمعه اردستان ابراز داشت: ما باید همه به یکدیگر احترام بگذاریم و نباید از تذکرات صادقانه دوری کنیم که این امر خود یک نوع امر به معروف و نهی از منکر است، هیچ اشکالی ندارد که ما به مسئولان بگوییم مراقب و مواظب اطرافیان، دشمن، نفوذی و برنامه ریزی های خود باشید.