قدرت ایران در منطقه مرهون ۴۰ سال استقامت در برابر دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا اسلامی تبار در خطبه های این هفته نماز جمعه کاشان ضمن تاکید به ضرورت توجه به موضوع دشمن شناسی اظهار داشت: عدم توجه به دشمن شناسی موجب می شود گاهی اوقات به اشتباه ضربه ای به نیروهای خودی وارد کنیم.

وی با بیان اینکه بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی برای حرکت در مسیر درست به ما کد می دهد، ابراز داشت: دشمن سال ها با وعده و وعید ما را معطل کرده است، امروز در اروپا و آمریکا نا امنی بیداد می کند و اقتصاد، امنیت و حقوق بشر در آن مناطق به هیچ وجه رعایت نمی شود آنگاه برای ما تعیین تکلیف می کنند.

امام جمعه موقت کاشان ضمن اشاره به دستگیری خبرنگار پرس تی وی و تحمیل فشارات روانی و جسمانی به وی، خواستار توجه نهادهای بین المللی مدعی حقوق بشر برای آزادی وی شد و در ادامه ابراز داشت: امروز حجت بر دولتمردان ما تمام شده است و بر همین اساس نباید به دشمن دل بست بلکه باید تمام تلاش خود را به ظرفیت های داخلی معطوف کنیم.

امنیت امروز ما مرهون جان فشانی جوانان در دوران دفاع مقدس است

وی با اشاره به دستاوردهای هشت سال جنگ تحمیلی ابراز داشت: جنگ تحمیلی در ظاهر تهدید بود اما جوانان ما آن را به فرصت تبدیل کردند و امنیت امروز ما مرهون این موضوع است.

اسلامی تبار قدرت ایران در منطقه را یکی از دستاوردهای ۴۰ سال استقامت و ایستادگی در مقابل استکبار جهانی دانست و گفت: اخیرا اسرائیل ایران را به خروج نیرو و تجهیزات از سوریه تهدید کرده است در حالی که این موضوع مضحک است چرا که هر ناوی برای ورود به خلیج فارس باید از نیروهای ایرانی اجازه بگیرد.

اقتصاد کشور بیمار است

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور افزود: اقتصاد کشور، اقتصادی بیمار و وابسته به پول نفت است و همیشه از قاچاق ضربه خورده است که مبارزه با این مهم باید در دستور کار مسئولان قرار بگیرد.

امام جمعه موقت کاشان ضمن اشاره به شهادت حضرت زهرا (س) ابراز داشت: آن بانو یک انسان کامل بود و با رفتار سیره آن حضرت می توان یک تاریخ ساخت، بر همین اساس جوانان باید در انتخاب همسر خود دقت کنند دختران نیز ملاک و معیار خود را بر اساس امورات دنیوی قرار ندهند چرا که حضرت زهرا (س) ملاک انتخاب همسر را دین قرار داده بود.