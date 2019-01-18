داشتن هوای پاک حق طبیعی مردم خوزستان است/لزوم رفع مشکل ریزگردها

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید مجید شرفی درخطبه های نمازعبادی سیاسی جمعه امروز شادگان که درمحل مسجد حضرت امیر المومنین (ع) این شهر برگزار شد، با سفارش همگان به تقوای الهی اظهار کرد: یکی از راه‎های اصلی دستیابی به سعادت واقعی در رعایت تقوای الهی است.

وی با اشاره به روز هوای پاک در بخشی از خطبه دوم نماز جمعه به اهمیت حفظ محیط زیست پرداخت و گفت: هوای پاک و سالم نعمتی است که زندگی و حیات ما به آن وابسته است.

خطیب جمعه شادگان افزود: هوای پاک حق الناس وحق همه موجودات زنده می باشد که همه باید در جهت حفظ آن کوشا باشیم.

وی درادامه ضمن تذکر به مسئولان در خصوص رفع ریزگردها در استان افزود: اهمیت دادن به زیربنایی عمرانی شهرستان و چاره جویی مدبرانه برای مهار ریزگردها و پرهیزازمسائلی است که در حل مشکلات زندگی و معیشت مردم ارتباط نداشته باشد انتقاد کرد.

حجت الاسلام شرفی در فراز دیگری از خطبه های خود با اشاره به بازخوانی خاطرات و دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی بیان داشت: هر چه از انقلاب اسلامی می گذرد اهمیت تبیین دستاوردهای انقلاب بیشتر می شود و چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی فرصتی طلایی برای بازخوانی انقلاب و دستاورد های آن است.

وی با بیان موفقیت‌های بی‌شمار نظام مقدس جمهوری اسلامی در حوزه‌های مختلف گفت: چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی فرصتی برای بیان دستاوردهای جمهوری اسلامی است.

خطیب جمعه شادگان در پایان با اشاره سانحه سقوط هواپیمای حامل کارکنان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، گفت: ضمن عرض تسلیت به پیشگاه فرماندهی معظم کل قوا، ملت بزرگ ایران، عموم نیروهای مسلح، نیروی هوایی ارتش و به ویژه خانواده‌های داغدیده، از درگاه ایزد منّان برای جانباختگان این حادثه، رحمت واسعه و برای بازماندگان، صبر و اجر مسألت دارم.