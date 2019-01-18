قدرت دولت استکباری آمریکا رو به افول است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌ الله عباسعلی سلیمانی در خطبه های نماز جمعه این هفته زاهدان با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه (س)، اظهار داشت: امیدواریم با مطالعه دقیق زندگی معصومین بتوانیم الگوی درست و مناسبی برای زندگی خود پیدا کنیم.

وی افزود: وجود بی بدیل حضرت فاطمه زهرا (س) نه تنها برای زنان جامعه بلکه برای همه افراد جامعه الگویی مناسب است و هیچ بانویی در تاریخ به مقام و منزلت ایشان نمی رسد.

امام جمعه زاهدان با بیان اینکه حضرت فاطمه زهرا (س) سیدة نساء العالمین از اولین تا آخرین است، گفت: طبق آیه صریح قرآن کریم این بانوی بزرگوار از سوی خداوند به عنوان بانوی برگزیده و برتر همه زنان عالم معرفی شده است.

وی با اشاره به در پیش بودن چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داد: خوشبختانه امروز به‌رغم همه دشمنی ها حرکت انقلاب اسلامی ایران در مسیر توسعه است.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان در بخش دیگری از خطبه ها بیان داشت: آمریکا از گذشته تاکنون به عنوان یک قدرت جهانی به حساب می آمده اما اکنون به شدت دچار رکود شده و دیگر قدرت سابق خود را ندارد.

وی با اشاره به اینکه این روزها شاهد کاهش قدرت آمریکا و مزدوران آن در سطح جهان هستیم، افزود: امروزه همه جهانیان افول قدرت آمریکا در سوریه، عراق و لبنان را به وضوح مشاهده می کنند.

آیت الله سلیمانی ادامه داد: البته دولتمردان آمریکایی همچنان زیاد اربده می‌کشند اما هیچ کاری از دستشان بر نمی آید زیرا پس از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد یک بیداری اسلامی در جهان بودیم.

وی گفت: به راستی پیروزی انقلاب اسلامی را می توان شروع دگرگونی های بزرگ و بنیادی در ایران و کشورهای منطقه و حتی دنیا دانست زیرا این موضوع باعث شد تا قدرت آمریکا در بخش های مختلف دنیا رو به کاهش قرار بگیرد.

امام جمعه زاهدان با اشاره به شکست های دولت آمریکا در نقاط مختلف جهان اظهار داشت: بسیاری از سیاست مداران آمریکایی خودشان اعتراف کرده اند که دولت آمریکا در حال افول است و امروزه تمام دنیا بر علیه ترامپ هستند.

وی تصریح کرد: البته باید به این مساله توجه داشت که افول قدرت آمریکا تنها مربوط به دولت ترامپ نیست بلکه از مدت ها قبل شروع شده اما در زمان حاضر نمایان تر شده است.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان گفت: قدرت این دولت استکباری آنچنان رو به افول است که برخی از کشورهایی که تا دیروز حامی آن بودند امروز جرات پیدا کردند تا در مقابل آن ایستادگی کنند.

وی با اشاره به اینکه بدعهدی دولت آمریکا در برجام موجب انزوای بیشتر این کشور شده است، افزود: آمریکایی‌ها به‌منظور جلوگیری از توسعه فناوری هسته‌ای ایران مذاکره‌ای را انجام دادند اما زمانی که متوجه شدند کشور ما همچنان در حال توسعه است به صورت یک جانبه از آن خارج شدند.

آیت الله سلیمانی با اشاره به اینکه ایران اسلامی در ماجرای برجام به عنوان کشوری متعهد به همه تعهدات خود عمل کرد، ادامه داد: دلبستگی برخی از افراد در درون کشور به دولت آمریکا دل بستن به سرابی بیش نیست.

وی با تاکید بر اینکه اعتماد به اروپایی ها هم اشتباه است، گفت: باید به تکیه بر قدرت درونی و اراده جوانان غیور این مرز و بوم از همه ظرفیت های کشور عزیزمان به خوبی استفاده کنیم.

امام جمعه زاهدان با تاکید بر لزوم اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در کشور اظهار داشت: قطعا با پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب این تحریم ها و مشکلات اقتصادی را هم پشت سر می گذاریم و به پیروزی خواهیم رسید.