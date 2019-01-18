به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی زاهددوست در خطبه‌های امروز نماز جمعه دلوار با اشاره به سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا اظهار داشت: در آغاز چهلمین سال پیروزی نظام مقدس جمهوری اسلامی و تقارن این ایام با ایام فاطمیه قرار داریم لذا حرمت ایام عزاداری بزرگ بانوی اسلام لازم است چرا که بشریت مدیون حضرت زهرا(س) است.

وی تصریح کرد: باید محتوای اصلی برنامه های انقلاب و فضاسازی ها و اجرای برنامه های دهه فجر متناسب با ایام فاطمیه باشد و دهه فجر را فاطمی برگزار کنیم.

امام جمعه دلوار با اشاره به چهل سالگی انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی اقامه دین و استقرار ولایت الله و و نظام ولایی است. نفی حاکمیت‌های دروغین و طاغوتی و تحقق نظام ولایی است. انقلاب اسلامی با استقرار نظام ولایی و قطع حاکمیت ستمگران و طاعوت بر جامعه دینی و در عین حال مرده و سلطه پذیر ما را، حیات، پوپایی و عزّت بخشید.

وی گفت: آنچه نظام ولایی ایران را ۴۰ ساله ساخته، وابستگی فکری و عملی روزافزون امت با ولی امر است آن عاملی که انقلاب اسلامی را از گردنه‌های سخت و فتنه‌های بزرگی به سلامت عبور داد و تمام تهدیدها را به فرصت تبدیل کرده، همین ولایت محوری برخاسته از بصیرت و استقامت امت انقلابی و مؤمن است و در آینده هم همین ولایت محوری ضامن بقاء انقلاب و شکست دشمنان آن می‌باشد.

زاهددوست افزود: همه سنگرنشینان انقلاب اسلامی که معتقدیم مردم ما در واقع سنگر نشینانی واقعی انقلاب هستند باید شناخت عمیق‌تری از نظام ولایی و مهندسی حکومت دینی و اسلامی داشته باشند. ولایت محوری را در زندگی فردی و اجتماعی‌ محور قرار دهند.

وی افزود: انقلاب اسلامی در طول ۴۰ سال گذشته نشان داده در کنار ارزش‌های الهی و انسانی که رسالت اصلی انقلاب و حرکت امام خمینی(ره) بوده، در حوزه‌های پیشرفت کشور و علم و دانشی که در زمان طاغوت برای همیشه دست نیافتنی تصور می‌شد، در تراز اولین‌ها ظهور و بروز یافته است.

امام جمعه دلوار ادامه داد: نگاهی به آمار پیشرفت‌ها و توانمندی‌های جمهوری اسلامی نشان می دهد که ایران اسلامی را در حوزه های پزشکی، علوم پیشرفته، تکنولوژی، فن آوری های جدید هسته‌ای، نظامی و صنعتی در زمره رتبه های نخست دنیا است و این بیانگر پیشرفت خیره‌کننده ایران، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است.

وی تاکید کرد: دشمنان ملت ایران با ایجاد موانع متعدد، سرعت پیشرفت ایران را مهار کرده و با ابزار رسانه ای خود سعی در پوشاندن واقعیت‌های انقلاب و ایران اسلامی داشته و دارند.

زاهددوست با تاکید بر اینکه باید پدیده ماشین های شوتی در جاده ساحلی کنترل شوند، اظهار داشت: متاسفانه مدتی است وجود چنین خودروهای در جاده پر خطر ساحلی افزایش یافته و همین خود باعث بروز اتفاقات و حوادث و تصادفات شده است. این خودروها با سرعت بسیار بالایی و بدون پایبندی به قانون و مقررات حادثه آفرین می شوند که باید با ایجاد شرایط لازم زمینه کنترل اینگونه خودروها فراهم شود.

وی گفت: البته منظور از کنترل قلع و قمع و تعقیب و برخورد نیست بلکه باید در قوانین حمل کالای ملوانی از گمرک به بازار شرایط و ضوابطی وجود داشته باشد تا اساسا ماشین های شوتی دیگر وجود نداشته باشند.

امام جمعه دلوار ادامه داد: به نظر می رسد اگر اعمال محدودیت های غیر لازم در موضوع حمل و جابجایی کالای ملوانی برداشته شود یک جوان بیکار مجبور به روی آوردن به این شغل پر خطر نمی شود تا هم جان خودشان و هم جان دیگ آن را به خطر بیندازند.

وی تصریح کرد: بالاخره یک نهاد و مجموعه ای باید بیایید و پاسخگوی این وضع باشد که چرا چنین شرایطی رقم خورده و چرا کسی جلوی این شرایط را نمی گیرد.

زاهددوست افزود: من واقعا نمی دانم چرا یک کالا و بار ملوانی وقتی از گمرک ترخیص و خارج شد نیروی انتظامی همان بار و کالا را تحت عنوان قاچاق و بار غیر مجاز ضبط می کند. اگر قاچاق است چرا توسط گمرک ترخیص می شود و اگر قاچاق نیست و ترخیص می شود چرا نیروی انتظامی اینگونه عمل می کند؟؟

لزوم الگوگیری خانواده‌ها از زندگی حضرت زهرا

حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی امام جمعه گناوه در خطبه های این هفته نماز جمعه با اشاره به دیدار رهبری با مردم قم در ۱۹ دی گفت: رهبری ضمن اشاره به نکات مهم در این دیدار با توجه به آغاز چهلمین ساگرد پیروزی انقلاب به حضور مردم در صحنه های مختلف انقلاب اشاره فرمودند که این حضور باعث ناامیدی دشمنان انقلاب و نظام و ملت خواهد شد.

وی افزود: حضور مردم در صحنه های و عرصه های مختلف انقلاب می تواند نقشی بی نظیر و بی بدیل به همراه داشته باشد. امام جمعه گناوه گفت: حضور برای تحقق آرمان ها و سازندگی کشور، حضور در عرصه های سیاسی، فرهنگی ، حضور برای کمک به مسئولان کشور و در عرصه تصمیم گیری های سیاسی، حضور در میدان حمایت علنی از نظام اسلامی مهمترین مصادیق حضور مردم در صحنه های انقلاب اسلامی است.

وی تصریح کرد: اگر مردم همواره در صحنه ها حضور داشته باشند قطعا با وجود همه ترفند ها و توطئه های دشمنان علیه این نظام و این ملت این حضور خنثی کننده تمام نقشه های دشمنان خواهد بود.

وی با اشاره به آغاز ایام فاطمیه با تسلیت شهادت آن حضرت گفت: امروز بسیاری از آسیب ها در زندگی خانواده ها و در اجتماع وجود دارد که این مشکلات به دلیل عدم الگوگپذیری از زندگی حضرت فاطمه (س) و امیرالمونین (ع) است.

رکنی حسینی گفت: بسیاری از طلاق ها و مشکلات خانوادگی به خاطر فاصله گرفتن از این الگوی آسمانی است و اگر خانواده ها از زندگی این دردانه پیامبر الگوپذیری کنند بسیاری از مشکلات حل می شود.

وی گفت: ولایت مداری حضرت زهرا(س) از امیرالمومنین (ع) الگو است و امروز تجملات و چشم هم چشمی باعث فاصله گرفتن از این الگوی الهی است زیرا ایشان الگو و اسوه جامعه بشری است.

وی گفت: دو قول برای ایام فاطمیه نقل است که قول ۷۵ روز و ۹۵ روز و بهتر است دو سه روز قبل و بعد از شهادت آن حضرت را حرمت نگه داشت و حتی اگر مراسمی هم در این ایام بود حرمت این ایام نگه داشته شود و زندگی خود را با نام و حفظ حرمت حضرت فاطمه زهرا (س) پرخیر و برکت کنیم.

وی با اشاره به بازداشت مجری شبکه پرس تی وی در آمریکا گفت: این عمل سخیف و زشت از ناحیه آمریکاییها را که نقض آشکار حقوق بشر و آزادی بیان و رسانه ها است محکوم می کنیم و از دستگاه دیپلماسی و سازمان های مردم نهاد می خواهیم از حداکثر ظرفیت خود برای آزادی این خبرنگار مسلمان استفاده واقدام کنند.

وی گفت: امروز دشمنان به دنبال ایجاد ایران هراسی در منطقه هستند که قطعا راه به جایی نخواهند برد و هیچ چیز نمی تواند ملت ایران را از راهی که انتخاب کرده بازدارد.