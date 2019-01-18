رفع مشکلات مردم اولویت مسئولان باشد/ لزوم پرهیز از کارهای نمایشی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعلی هاشمی نژاد در خطبه‌های نماز جمعه عسلویه اوصاف شیعیان را بیان کرد و اظهار داشت: امام رضا (ع) در این همین رابطه فرمودند که شیعیان ما تسلیم امر ما هستند سخنان ما را می پذیرند و با دشمنان ما مخالفت می ورزند. هرکس چنین نیست از ما نیست.

وی اضافه کرد: امام صادق(ع)فرمودند شیعیان ما با مهربانی رفتار می‌کنند. اهل حلم و بردباری هستند و به زهد وبی رغبتی به دنیا شناخته می شوند و با پرهیزگاری و سعی و تلاش در کارهای نیک همت می‌کنند. شیعه بودن و عمل به آنچه امامان از ما می خواهند سخت است اما شدنی است.

امام جمعه عسلویه در خطبه دوم نماز جمعه به فرازی از بیانات رهبر انقلاب دردیدار با مردم قم اشاره کرد و ادامه داد: رهبرانقلاب فرمودند برخی دولتمردان آمریک اینطور وانمود می کنند که دیوانه‌اند. آنها حقیقتا احمق‌هایی درجه یک هستند. حماقت بالاتر از این که چهل سال است با این ملت درافتاده‌اند موفق نشده‌اند و تماما شکست خوردند و چهل سال است ملت ایران نشناخته‌اند.

وی افزود: برخی از نفهمی علت دشمنی آمریکا سخن حضرت امام (ره) یا فلان مسئول می دانند زورگویان جهانی با یک قدرت روبه رشد روبرو هستند و علت عصبانی بودن آمریکا از ایران این است که لقمه چرب و نرم و به عنوان مهمترین کشور منطقه و سرشار از منابع طبیعی را از دست داده اند. ایران برایشان جزیره آرامش بود و اینها عصبانی هستند که چنین سرزمینی از دست دادند. مسئله تقابل ایران و آمریکا تقابل تاریخی حق وباطل است و مقابله حق و باطل تمام شدنی نیست وادامه دارد.

امام جمعه عسلویه به برپایی بیمارستان صحرایی درشهر چاه مبارک شهرستان عسلویه اشاره کرد و افزود: در روز اول بیش ۶۰۰ نفر بیمار پذیرش و ویزیت شدند که جای تقدیر دارد این کارها از خدمات ارزنده بسیج و سپاه است و خدمات بسیج و سپاه همیشه بوده و هست. سپاه وبسیج هر جا نیاز بوده حاضر بوده و خدمت رسانی کرده اند.

وی به برپایی امروز دعای ندبه در مصلای شهرستان عسلویه و پخش از شبکه سراسری سیما اشاره کرد و از حضور مردم در این مراسم تشکر کرد و از همه کسانی که تلاش کردند این مراسم به نحو مطلوب برگزار شود تقدیر کرد.

هاشمی‌نژاد افزود: از تلاش نیروهای امنیتی سپاه وبسیج و نیروی انتظامی در تامین امنیت این مراسم و نیز حضور خوب مسئولین و اقشار مردم قدردانی می کنم امیدوارم بتوانیم باز هم چنین برنامه هایی درسطح شهرستان اجرا کنیم.

امام جمعه به معارفه بخشدار عسلویه اشاره کرد و گفت: از بابت این که یک نفر بومی مسئولیت گرفتند باعث خوشحالی است و از کسانی که کمک کردند این اتفاق بیفتد تشکر می‌کنیم و انشاالله استمرار داشته باشد. این از مطالبات مردم شهرستان است که تا جایی که ممکن است از ظرفیت نیروهای بومی استفاده کنند.

مسئولان از کارهای نمایشی پرهیز کنند

حجت الاسلام سیدحسین رکنی حسینی در خطبه های این هفته نماز جمعه بردخون با اشاره به ایام شهادت حضرت فاطمه اظهار داشت: نفاق اخلاقی، اجتماعی و سیاسی از عوامل انحراف جامعه اسلامی پس از ارتحال پیامبر اسلام بود.

امام جمعه بردخون افزود: شهادت حضرت زهرا در اوج مظلومیت مصیبتی عظیم است که متاسفانه رسانه ها و مردم به این ایام توجه کمتری دارند.

وی با بیان اینکه از تاریخ درس و عبرت بگیریم، اضافه کرد: انتظار است در این ایام برنامه هایی شایسته برگزار شود تا مردم فتنه، ریزش بزرگ، جدایی مردم از ولایت و فراموشی خاندان پیامبر را بدانند.

رکنی حسینی با اشاره به ماه بهمن گفت: پیروی از رهبری و ولایت، وحدت، انسجام، اتحاد ملت و حضور در صحنه ها عوامل اصلی پیروزی انقلاب اسلامی بود.

خطیب جمعه بردخون با تأکید بر تقویت وحدت و حرکت در خط ولایت، ابراز داشت: استقلال، حاکمیت جمهوری اسلامی، نفی حاکمیت های دروغین و طاغوتی، اقامه دین و حیات و پویایی آن از دستاوردهای مهم لتقلاب اسلامی ایران است.

وی ادامه داد: بر خلاف دیدگاه دشمن مردم ایران با حضور در صحنه از حاکمیت و دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی دفاع خواهند کرد و دشمنان را ناکام می کنند.

امام جمعه بردخون اظهار کرد: برای تکریم و تجلیل از رشادت ها و حماسه های سردار شهید یوسف بردستانی یادواره آن سردار سپاه اسلام سوم بهمن در بردخون برگزار می شود.

رکنی حسینی به موضوع اسکله خور خان اشاره کرد و گفت: چندی پیش بیان نمودیم با روند اجرای پروژه اسکله بر خلاف گفته و انتظار فاز اول آن در دهه فجر راه اندازی نمی شود.

وی افزود: متولیان امر به تعهد و امضای خود وفادار نشدند و این آرزوی دیریته مردم بردخون همچنان در انتظار تحقق است.

امام جمعه بردخون از مدیران اجرایی بویژه نماینده مجلس، فرماندار، استاندار، شیلات استان و کشور خواست درد مردم را درک کنند زیرا صیادان در بدترین وضعیت به دریا می روند و با اینکه از دیلم تا عسلویه هر شهر و روستای ساحلی دارای اسکله است اما بردخون از این نعمت محروم است.

خطیب جمعه بردخون تصریح کرد: برخی از مسؤلان بجای اینکه سری به دریا و صیادان بزنند به یک روستا در بخش بردخون می روند که هدف از آن نیز مشخص نیست و دستاورد سفر آنان و بازدید از گلخانه ها هم معلوم نشده است.

وی افزود: تصمیم گرفته ام تا زمانی که می توانم واقعیات و مطالبات مردم را در تریبون نماز جمعه مطرح کنم و در این نه سال نیز کوتاهی نکرده ام.

امام جمعه بردخون بیان کرد: مسئولان درد مردم را درک کنند زیرا مردم از سفرهای نمایشی و تشریفاتی خسته شده اند.

وی گفت: دوست داریم بردخون از این وضعیت خارج شود چرا که پیشرفت بردخون بسیار کند بوده و در بیشتر زمینه ها پیشرفتی تداشته ایم.

رکنی حسینی با تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته خاطرنشان کرد: نیاز به تلاش، جدیت و فعالیت بیشتر است و نباید توسعه منطقه را با ۲۰ سال پیش مقایسه کرد و هرکس باید نگاه به جلو حرکت کند تا به جایگاه واقعی برسیم.

رفع مشکلات مردم اولویت مسئولان باشد

حجت الاسلام محمد گنجی در خطبه های امروز نماز جمعه جم اظهار داشت: دشنان تمام توان خود را برای ضربه‌زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی به کار گرفته‌اند.

وی با اشاره به اینکه همه نقشه‌های دشمنان نقش بر آب شده است، ادامه داد: با وجود دشمنی دشمنان شاهد دستیابی به دستاوردهای بسیار خوبی در سطح کشور در زمینه‌های مختلف هستیم.

امام جمعه جم خواستار معرفی دستاوردهای انقلاب اسلامی برای نسل جوان و نوجوان شد و اضافه کرد: دشمنان به دنبال این هستند تا دستاوردهای انقلاب را با جنگ رسانه‌ای وارونه جلوه دهند.

وی با اشاره به اینکه دشمنان دستاوردهای انقلاب و جمهوری اسلامی طی چهل سال گذشته را سیاه نمایی می‌کنند، بیان کرد: دشمنان طی چهل سال گذشته از هر راهی برای ضربه به نظام جمهوری اسلامی ایران استفاده کرده‌اند.

گنجی افزود: در هر کجا که جمهوری اسلامی حضور داشته دشمنان و استکبار جهانی شکست را تجربه کرده‌اند و هیچ‌گاه نتوانسته‌اند جلوی اقتدار و قدرت جمهوری اسلامی را بگیرند.

امام جمعه جم با اشاره به مشکلات کنونی جامعه اظهار داشت: مشکلاتی در کشور وجود دارد که مسئولین باید با جدیت برای رسیدگی به مشکلات و رفع آن‌ها تلاش کنند.

وی بیان کرد: دشمنان نظام جمهوری اسلامی در جنگ اقتصادی شکست خورده‌اند و اخیرا جلسه‌ای در کشور لهستان برگزار کرده‌اند تا جلوی نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه را بگیرند.