دشمنی آمریکا با ایران به دلیل توسعه و استقلال کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدکاظم نورمفیدی در خطبه های نماز جمعه عبادی سیاسی شهر گرگان اظهار کرد: حضرت فاطمه (س) در شرایطی از دنیا رحلت کرد که در رنج و غم بود و در وصیت نامه سیاسی که از خود برجای گذاشت به حضرت علی (ع) فرمود که جنازه من را شبانه غسل دهید و دفن کنید چون نمی خواهم افرادی که موجب آزار من شدند در تشیع جنازه من حضور داشته باشند و حضرت علی هم طبق وصیت عمل کردند.

وی با اشاره به دیدار رهبری با مردم شهر قم در تاریخ ۱۹ دی ماه افزود: بعضی ها می گویند اگر برخی کارها را از اول انقلاب انجام نمی دادیم امروز این مشکلات پیش نمی آمد مثلا اگر امام راحل نمی فرمود آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند یا اگر لانه جاسوسی تسخیر نمی شد و یا اگر شعار مرگ بر آمریکا سر نمی دادیم امروز این مشکلات و سختی ها رخ نمی داد.

امام جمعه گرگان با بیان اینکه ممکن است افرادی که اطلاعات تاریخی آن ها ضعیف باشد با شنیدن این سخنان تحت تاثیر این حرف ها قرار بگیرند، اظهار کرد: اینگونه مطالب از اساس غلط است چراکه در تظاهرات قبل انقلاب مردم شعار مرگ بر آمریکا نمی گفتند و همه شعار مرگ بر شاه سر می دادند، شعار مرگ بر آمریکا از زمانی آغاز شد که انقلاب ما نوپا بود و نظام شاهنشاهی را از بین برده بودیم.

وی افزود: اگر آمریکایی ها این نظام جدید را به عنوان پدیده ای جدید می پذیرفتند ما چگونه برخورد می کردیم؟ من در جلسه ای در ایتالیا به چند فرد آمریکایی که آنجا حضور داشتند گفتم که استعمار انگلیسی ها قبل از شما در ایران بود و ما بعد از انقلاب با آن ها رابطه برقرار کردیم اما شما از همان ابتدا که انقلاب پیروز شد به جای اینکه انقلاب ما را بپذیرید هم داخل کشور و هم خارج کشور علیه ایران کارهایی انجام می دادید.

شعار مرگ بر آمریکا بعد از رفتار آمریکایی هادر کشور پدید آمد

آیت الله نورمفیدی ادامه داد: در داخل کشور توطئه های زیادی علیه انقلاب توسط سفارت آمریکا انجام شد و در خارج از کشورآمریکایی ها به شاهی که تمام ملت علیه او شعار می دادند پناه دادید و با این کار در مقابل ایران ایستادگی کردید این شما بودید که شروع کردید نه ملت ایران، و شعار مرگ بر آمریکا بعد از مواضع شما و رفتار شما بود.

وی گفت: آن افرادی که می گویند اگر ما علیه آمریکا شعار نمی دادیم آن ها هم علیه ما حرفی نمی زدند حرف پوچی است و به تعبیر رهبری حرف غلطی است.

آیت الله نورمفیدی اظهار کرد: آمریکا همان کشوری است که زمانی که مصدق درود بر آمریکا گفت تا با انگلیسی ها بجنگد شما کودتای ۲۸ مرداد را راه اندازی کردید.

امام جمعه گرگان گفت: مردم ویتنام با شماچکار کردند که ۲۰ سال تمام روی سر آن ها موشک ریختید؟ در آمریکای لاتین و افغانستان مشکل چه بود؟ متاسفانه این حرف ها ریشه انحرافی دارد و قصد دارند ذهن مردم ایران را منحرف کنند اما مردم باید بدانند ریشه مسئله در جایی دیگر است.

وی افزود: آمریکایی ها با دو مسئله در مورد ایران مخالفت دارند یکی مستقل بودن ایران و دیگری روی پای خود ایستادن ایران است؛ چیزی که آمریکا برای هیچ کشوری نمی خواهد.

آیت الله نورمفیدی ادامه داد: آمریکایی ها خواهان دنیایی هستند که همه زیر پرچم آن ها باشند اما هیچ یک از مردم ما این را نمی خواهند چراکه ما ۲۰۰ الی ۳۰۰ سال زیر چتر پرچم های مختلف از جمله روسیه و انگلیس و آمریکا بودیم و در آن زمان چه اتفاق های رخ داد؟

امام جمعه گرگان با بیان اینکه اساس اختلاف آمریکا با ایران در مسئله توسعه و پیشرفت ایران است، افزود: ما دو نوع پیشرفت داریم؛ برخی ها پیشرفت کشور امارات را مثال می زنند اما پیشرفت اصلی پیشرفتی است که متکی به ملت باشد امروز ما در انرژی هسته ای، در قدرت دفاعی و ساخت موشک به جای خوبی رسیده ایم و این پیشرفت ها اساسی است اما به کشوری مانند امارات اجازه چنین پیشرفتی نمی دهند.

وی تصریح کرد: ریشه مشکلات آمریکا با ما در این چیزهاست نه شعار مرگ بر آمریکا و اگر ما همه این پیشرفت ها را رها کنیم شاید همین امشب تمام مشکلات به تنهایی حل شود اما ملت ایران اراده کرده دیگر تسلیم نباشد، از طرفی دیگر برای این ملت سرمایه گذاری شده است و شخصیت هایی زیادی برای عزت این کشور به شهادت رسیده اند.

امام جمعه گرگان گفت: امروز ما بعد از این همه فراز و نشیب این جایگاه را به دست آورده ایم و آن ها به همین دلیل برای ما مشکلاتی درست می کنند که مشکلات اقتصادی هم از همان جمله است، اما باید در این زمینه تمام جوانب را بررسی کنیم.

وی تصریح کرد: نکته ای که آقای روحانی در سفر به گلستان گفتند این بود که من به تنهایی نمی توانم مشکلات را حل کنم و مردم باید کمک کنند تا تصمیمات به نتیجه برسد، پیامبر اکرم هم اگر تنها بود نمی توانست به جایی برسد اما وقتی به مدینه آمد مردم او همراهی کردند تا کارها به سرانجام رسید.

اختصاص ۳ هزار میلیارد تومان به گلستان در سفر ریاست جمهوری

امام جمعه گرگان با اشاره به دور قبلی سفر رئیس جمهور به گلستان اظهار کرد: در سفر قبلی آنچه برای استان در نظر گرفته بودند ۶۰۰ میلیارد تومان بود ولی در این سفر حدود سه هزار میلیارد تومان است.

وی گفت: پنج بیمارستان برای نقاط مختلف استان در نظر گرفته شده و یک بیمارستان ۶۰۰ تخت خوابی هم در گرگان در نظر گرفته شده است.

آیت الله نورمفیدی گفت: ۳۴ هزار هکتار از زمین های شور استان در سفر اول رئیس جمهور اصلاح شده است که تاثیرات مهمی گذاشته است، در این سفر هم قرار شد ۵۰ هکتار از اراضی این چنینی اصلاح شود که من پیشنهاد داده ام ۷۰ هزار هکتار از این زمین ها اصلاح شود.

امام جمعه گرگان گفت: من در این سفر در رابطه با مسائل کشاورزی تذکراتی داده ام و امیدوارم موجب تحولاتی در استان شود.