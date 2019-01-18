راه برون رفت کشور از مشکلات اتکا به منابع داخلی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار در خطبه های نماز جمعه ایلام اظهار داشت: تنها راه برون رفت کشور از مشکلات اتکا به منابع و توان داخلی به جای چشم داشتن و وابستگی به آمریکا و دول غربی است.

وی گفت: نگاه ما باید تقویت باورهای ملی و اتکا به داشته های داخلی باشد تا دشمن در این هجمه نیز به اهداف شوم خود دست نیابد.

امام جمعه ایلام با اشاره به اینکه ایجاد فاصله در میان مردم و مسئولان و بزرگنمایی و سیاه نمایی مشکلات کشور برای مردم با هدف ایجاد گرایش مردم به غرب است، تصریح کرد: استکبار با برنامه ها و هجمه های خود در صدد القای حس ناامیدی در بین مردم از آینده نظام است.

وی افزود: برجام و پسابرجام دستاوردهای قابل ذکری در مقابل امتیازهای واگذار شده برای کشور نداشته است ولی متاسفانه برخی از مسئولان و احزاب از این موضوع یک مدینه فاضله برای کشور ساخته اند.

حجت الاسلام کریمی تبار تصریح کرد: اروپایی ها با وقت کشی و عدم قاطعیت در تصمیم گیری نشان داده اند که نمی توان برای موضوع برجام به آنها اعتماد داشت.

وی با اشاره به اینکه باید در رفع مشکلات وتنگناهای معیشتی مردم نهایت سعی و تلاش خود را به کارگیریم، تصریح کرد: انقلاب اسلامی ایران یک قیام با مبانی دینی و الهی بود که برخلاف قیام های با اهداف سیاسی و اقتصادی با محوریت اعتلای دین مبین اسلامی و تاسی از نهضت عاشورا شکل گرفت.

امام جمعه ایلام اظهار داشت: انقلاب اسلامی در این چهل سال به دستاوردهایی عظیم ملی و بین المللی دست یافته است.