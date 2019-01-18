راه ارتباطی ۲۲۵ روستای شهرستان دلفان بسته است

حشمت بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش سنگین برف در شهرستان دلفان گفت: بارش سنگین برف که از شب گذشته تاکنون ادامه دارد موجب کندی تردد در محورهای اصلی و قطع راه ارتباطی ۲۲۵ روستای دلفان با مرکز شهرستان شد.

وی با اشاره به اینکه از این تعداد ۱۱۰ روستا در بخش کاکاوند، ۱۰۰ روستا در بخش مرکزی و ۱۵ روستا در بخش خاوه هستند، افزود: تمامی امکانات برف روبی به مناطق روستایی بویژه گردنه های برف گیر اعزام شده اند.

فرماندار دلفان از مسافران خواست از سفرهای غیر ضروری پرهیز کنند، افزود: در صورت عبور از این شهرستان حتما خودروهای خود رو مجهز به وسایل گرمایی و تجهیزات زمستانی از قبیل زنجیر چرخ کنند تا با مشکل مواجه نشوند.

بهمنی با بیان اینکه تردد در محورهای اصلی شهرستان در جریان است، افزود: با توجه به کاهش دمای هوا و وجود مه و یخ زدگی در محورهای اصلی تردد به کندی صورت می گیرد و از رانندگان درخواست داریم نکات ایمنی را حتما رعایت کنند.

وی به نمک باشی و تسهیل کردن تردد در جاده های اصلی اشاره کرد و ادامه داد: تمامی اعضای تیم مدیریت بحران از آمادگی کامل برخوردار هستند که در اینگونه مواقع نگذارند مشکلی برای شهروندان بوجود بیاید.

بر اساس این گزارش، ۱۲۰ خودرو در شهرستان دلفان توسط امدادگران جمعیت هلال احمر رها سازی و به ۳۰ نفر امدادرسانی شده است.