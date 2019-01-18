راه ارتباطی ۸۰ روستای هشترود مسدود شد

سرپرست اداره راه وحمل و نقل جاده ای شهرستان هشترود به خبرنگار مهر گفت: بارش برف شامگاه پنج شنبه در هشترود باعث مسدود شدن راه ۸۰ روستا در این شهرستان شد.

اکبر فرمانی از باز گشایی راه های اصلی و فرعی توسط راهداران تلاشگر این شهرستان خبر داد و گفت: بعداز اتمام بارش برف و کولاک عملیات بازگشایی در روستاها نیز تدوام می یابد.

فرمانی از عملیات برف روبی و نمک پاشی راه های ارتباطی شهرستان هشترود خبر داد.

وی در ادامه افزود : راهداران شهرستان هشترود از شروع بارش برف سریعاً در محورها از قبل تعیین شده حضور یافتند و اقدام به عملیات برف روبی و نمک‌پاشی راه های حوزه استحفاظی شهرستان نمودند.

وی گفت: با تلاش راهداران راه های اصلی و فرعی باز بوده و تردد با زنجیرچرخ امکان پذیر است.

فرمانی با اعلام این خبر گفت : تمام اکیپ های راهداری شهرستان هم اکنون در راه های ارتباطی شهرستان هشترود مشغول انجام عملیات مسیرگشائی هستند.

فرمانی خاطرنشان کرد : رانندگان برای تردد در محورهای مواصلاتی باید وسیله نقلیه خود را به زنجیر چرخ، سوخت کافی و لباس گرم مجهز کرده و از سالم بودن خودروی خود اطمینان حاصل نمایند.

وی اظهار کرد: به منظور کاهش خطرات احتمالی، رانندگان از تردد غیرضروری خودداری کرده و در صورت ضرورت سفر علاوه بر داشتن تجهیزات زمستانی قبل از سفر از طریق سامانه ۱۴۱ و شماره تلفن ‌های ۰۴۱۵۲۶۲۲۲۸۸ و ۰۴۱۵۲۶۲۲۱۲۹ و ۰۴۱۵۲۶۲۶۰۵۵ از وضعیت راه ‌ها اطلاع حاصل کنند.