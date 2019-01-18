به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری در خطبه‌های این هفته نمازجمعه یزد با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار داشت: مردم به سختی زندگی و امورات خود را می‌گذرانند و گرانی‌ها سبب شده بسیاری از کالاها از سبد غذایی آنها حذف شود.

وی با اشاره به گرانی‌های بی‌دلیل برخی اقلام و کالاهابیان کرد: برخی افراد به جای اینکه در این شرایط به مردم کمک کنند،‌ خود عامل گرانی‌ها می‌شوند و به این گرانی‌های افسارگسیخته دامن می‌زنند.

ناصری خاطرنشان کرد: مردم ما همواره به اتحاد و همدلی شهرت دارند و در چنین شرایط اگر اتحاد و همدلی خود را حفظ کنیم و فکر یکدیگر باشیم و از یکدیگر دستگیری کنیم، دشمن حتی با توطئه اقتصادی نیز نمی‌تواند کاری از پیش ببرد.

امام جمعه یزد عنوان کرد: افرادی که در چنین شرایطی اقدام به احتکار گران‌فروشی می‌کنند، در حق مردم خائن هستند و مسئولان باید با آنها به شکل جدی مقابله کنند.

ناصری با اشاره به اینکه دشمن با هیچ‌یک از ابزارهای خود نتوانست خدشه‌ای در وفاداری مردم به نظام اسلامی وارد کند، افزود: اکنون دشمن تمام توان خود را به کار گرفته تا با ایجاد مشکلات اقتصادی و خلل در معیشت مردم و ایجاد نگرانی و ناتوانی در آنها، به اهداف خود دست یابند.

وی با تاکید بر اینکه ملت ما در طول چهار دهه گذشته انواع این دسیسه ها و آزارها را دیده اند، عنوان کرد: ملت ما امروز دارای عزت است و تلاش دشمن این است که این عزت را لگدمال کند زیرا می‌داند عاملی که باعث می‌شود مردم زیر بار استکبار نروند، عزت آنهاست.

خطیب جمعه یزد خاطرنشان کرد: مردم ما با جان و مال خود از انقلاب پاسداری کرده‌اند و زمینه نشر مکتب اسلام و اهل بیت (ع) را فراهم و انقلاب را به تمام جهان صادر کردند بنابراین حق چنین مردمی این است که بیشتر برای رفع مشکلات آنها تلاش کنیم و به معیشت آنها توجه جدی‌ داشته باشیم.