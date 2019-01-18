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۲۸ دی ۱۳۹۷، ۱۵:۳۹

سرپرست فوریت های پزشکی گلستان خبر داد:

انتقال مادر باردار در جاده برفی/اعزام بالگرد برای بیمار سکته قلبی

انتقال مادر باردار در جاده برفی/اعزام بالگرد برای بیمار سکته قلبی

مینودشت- سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های دانشگاه علوم پزشکی گلستان از انتقال مادر باردار در جاده برفی به بیمارستان و اعزام اورژانس هوایی برای انتقال بیمار سکته مغزی خبر داد.

علیرضا کمال غریبی در گفتگو با خبرنگار اظهار کرد : شرایط نامساعد مادری باردار ۲۴ ساله، شامگاه پنجشنبه به پایگاه اورژانس روستای دوزین شهرستان مینودشت اطلاع رسانی شد.

وی افزود: بلافاصله همکاران به محل مورد نظر اعزام و با شرایط بد آب و هوایی و کولاک شدید برف بیمار را که شرایط بد و خونریزی شدید داشت، به بیمارستان منتقل کردند.

کمال غریبی ادامه داد: حدود ۳۰ کیلومتر طی مسیر صورت گرفت و مادر باردار به بیمارستان فاطمه الزهرا (س) مینودشت منتقل شد.

طبق گفته وی هم اکنون مادر تحت درمان است.

سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های دانشگاه علوم پزشکی گلستان همچنین از اعزام بالگرد در روز چهارشنبه برای منتقل کردن فردی که سکته مغزی کرده بود از بندرترکمن به گرگان خبر داد.

کمال غریبی گفت: این بیمار هم اکنون در بیمارستان صیادشیرازی تحت مداوا است.

وی همچنین از اعزام بالگرد در روز سه شنبه برای انتقال بیمار تصادفی که دچار تروما شده بود از بیمارستان امام خمینی (ره) بندرترکمن به گرگان خبرداد و گفت: حالی وی مساعد است.

کد مطلب 4516496

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