«ابوطلحه» سرکرده بارز القاعده در لیبی کشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، منابع لیبیایی از کشته شدن یکی از سرکرده های بارز القاعده در لیبی در جریان عملیات ارتش این کشور در جنوب لیبی خبر دادند.

منابع نظامی لیبیایی اعلام کردند که عبدالمنعم سالم خلفه الحسناوی ملقب به ابوطلحه لیبی در جریان عملیات نظامی در منطقه القرضه در نزدیکی شهر سبها در جنوب لیبی کشته شده است. نیروهای مسلح لیبی به منزل ابوطلحه حمله کردند و وی را به همراه تعدادی دیگر از افراد مسلح از پا درآوردند. عملیات ارتش لیبی در جنوب این کشور ادامه دارد.

به گفته این منابع؛ ابوطلحه لیبی در جریان حمله به منزلش کشته شده است.

از سرنوشت عماد الطرشانی معاون وی هنوز گزارشی مخابره نشده است.

ابوطلحه لیبی یکی از سرکرده های بارز القاعده و از موسسان جبهه تروریستی النصره در سوریه محسوب می شود.

این در حالی است که قبلا برخی منابع از بازداشت وی خبر داده بودند.