حمایت از کالای ایرانی رمز پیروزی در جنگ اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید سجاد موسوی در خطبه های این هفته نماز جمعه الشتر ضمن سفارش همگان به تقوای الهی و عرض تسلیت ایام حزن و اندوه شهادت حضرت فاطمه(س) اظهار داشت: سوزناکترین واقعه در میان محبان و شیعیان حضرت علی علیه السلام شهادت حضرت فاطمه است که در راه امامت و ولایت خود را فدا کرد و در این راه به شهادت رسید.

وی با بیان اینکه اگر ۱۴۰۰ سال قبل حضرت فاطمه زهرا و حضرت علی(ع) را تنها گذاشتند امروز شما به برکت انقلاب مسیر حضرت زهرا را شناختید و زیر پرچم ولایت امیرالمومنین(ع) از اسلام دفاع می کنید، تصریح کرد: ملت ایران علی رغم همه فتنه ها و شیطنت ها و ترورها از مکتب حضرت فاطمه دفاع کردند و پشت سر رهبری و ولی امر مسلمین امام خامنه ای ایستاده اند.

امام جمعه الشتر یادآور شد: امروز تنها کشوری که در این گیتی از حضرت علی علیه السلام سخن می‌گوید نظام جمهوری اسلامی است و دشمنان هم با این شدت در مقابل شما می ایستند.

حجت الاسلام موسوی با اشاره به اینکه در امروز در حالی وارد چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی می شویم که تلخی ها و شیرینی های زیاد در این راه دیده ایم، اظهار داشت: امروز در یک جنگ اقتصادی نرم هستیم و دشمن به دنبال سیاه‌نمایی است.

وی با بیان اینکه استکبار وعده داد که جمهوری اسلامی چهلمین سالگرد پیروزی را نخواهد دید، اما آنهایی که خواب نابودی جمهوری اسلامی را می‌دیدند نابودی خودشان را دیدند، تصریح کرد: امروز ما با شعار افتخار به گذشته و امید به آینده وارد چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی می شویم و این روز را جشن می گیریم و به سمت پیشرفت گام برمی‌داریم.

امام جمعه الشتر خاطرنشان کرد: در جنگ اقتصادی نیز با تکیه بر حمایت از کالای ایرانی و بی‌نیازی از استکبار، پیروز خواهیم شد.

