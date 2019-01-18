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۲۸ دی ۱۳۹۷، ۱۵:۱۹

رییس اداره تبلیغات اسلامی ری:

باید همه برای گرامیداشت چهل سالگی انقلاب اسلامی تلاش کنیم

باید همه برای گرامیداشت چهل سالگی انقلاب اسلامی تلاش کنیم

ری- رییس اداره تبلیغات اسلامی ری گفت: باید همه برای گرامیداشت چهل سالگی انقلاب اسلامی تلاش کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی کنگرلو در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه ری طی سخنانی گفت: در آستانه چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی هستیم، این انقلاب بزرگ برگرفته از رهبری یک مجتهد اعلم و حضور و شرکت همه مردم ایران در یاری امام بزرگواراست و این اتفاق بزرگ ایجاد شد و انقلابی که فرهنگی بود.

وی گفت: انقلاب اسلامی در دورانی به وجود آمد که دوران تثبیت دو ابرقدرت شرق و غرب بود، انقلاب اسلامی معادلات همه ابرقدرت ها را به هم زد، مستکبران برنامه هایی که داشتند انقلاب اسلامی مانع آن شد، برای همین مخالف انقلاب اسلامی بودند.

رییس اداره تبلیغات اسلامی ری دلیل دشمنی ها با ملت ایران را به خطر افتادن منافعشان با پیروزی انقلاب اسلامی دانست و گفت: در این زمان حساس که انقلاب اسلامی در آستانه چهل سالگی و آغاز دهه پنجم انقلاب است، باید نسبت به دفاع از انقلاب اسلامی و ارزش های دینی گام برداریم و چهل سالگی انقلاب اسلامی را با تمام وجود گرامی بداریم، چرا که دشمن با برنامه هایی که اجرا کرده و با وارد کردن فشار اقتصادی بر مردم سعی داشتند، تا انقلاب اسلامی چهل سالگی خود را جشن نگیرد، اما با عنایت الهی و وجود مقدس امام زمان(عج) و حمایت آحاد مردم از نظام اسلامی در این شرایط به سر می بریم و دشمن شکست خورده است.

کنگرلو گفت: امروز می بایست، همه مردم در جشن پیروزی انقلاب سهیم باشند، چرا که در این انقلاب همه نقش داشتند و برای حفظ انقلاب تلاش کردند، خون ها دادند، جان و زندگیشان را دادند، و امروز نیز که برخی افراد سخنان ناامید کننده بر زبان جاری می سازند، شهید حججی و شهدای مدافع حرم از این انقلاب دفاع می کنند.

کد مطلب 4516501

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