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۲۸ دی ۱۳۹۷، ۱۵:۲۰

در نماز جمعه پلدختر مطرح شد

خداحافظی امام‌جمعه پلدختر با مردم؛ در جای دیگر ادامه خدمت می‌دهم

خداحافظی امام‌جمعه پلدختر با مردم؛ در جای دیگر ادامه خدمت می‌دهم

پلدختر- امام‌جمعه پلدختر ضمن طلب حلالیت و خداحافظی با مردم پلدختر گفت: خدمات خود را زیر پرچم نظام مقدس جمهوری اسلامی در جای دیگری ادامه می‌دهم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد علی حسین زاده آملی در خطبه های این هفته نماز جمعه پلدختر ضمن طلب حلالیت و خداحافظی از مردم پلدختر اظهار داشت: طی سه تا چهار ماهی که در محضر شریف مردم انقلابی و ولایت مدار پلدختر بودم جز خوبی و زیبایی از آنان چیزی ندیدم.

وی از شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور و آیت الله میرعمادی نماینده ولی فقیه در لرستان تقدیر کرد و افزود: طی این مدت مسئولان و مردم پلدختر همه اهل نماز جمعه و جماعات، ولایت و دینداری بودند و در بین آنها یک مسیر همدلی، همزبانی، اتحاد و همبستگی ایجاد شد که امید است این مسیر ادامه داشته باشد.

امام جمعه پلدختر یادآور شد: خدمات خود را زیر پرچم نظام مقدس جمهوری اسلامی در جای دیگری ادامه می دهم.

حجت الاسلام حسین زاده آملی به شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) اشاره کرد و گفت: حضرت فاطمه زهرا (س) دخت گرامی رسول اکرم (ص) است که ولایت و امامت به خاطر وجود مقدس این بانوی گرانقدر اسلام است.

وی افزود: حضرت فاطمه زهرا (س) دارای جمیع جمالات و مکارم و معانی اخلاق است و همه واژه های زیبا در وجود مقدس این بانوی بزرگوار اسلام جمع شده که اگر فاطمه (س) نبود اسلام، پیامبر و امامت هم نبود.

کد مطلب 4516503

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