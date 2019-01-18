به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد علی حسین زاده آملی در خطبه های این هفته نماز جمعه پلدختر ضمن طلب حلالیت و خداحافظی از مردم پلدختر اظهار داشت: طی سه تا چهار ماهی که در محضر شریف مردم انقلابی و ولایت مدار پلدختر بودم جز خوبی و زیبایی از آنان چیزی ندیدم.

وی از شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور و آیت الله میرعمادی نماینده ولی فقیه در لرستان تقدیر کرد و افزود: طی این مدت مسئولان و مردم پلدختر همه اهل نماز جمعه و جماعات، ولایت و دینداری بودند و در بین آنها یک مسیر همدلی، همزبانی، اتحاد و همبستگی ایجاد شد که امید است این مسیر ادامه داشته باشد.

امام جمعه پلدختر یادآور شد: خدمات خود را زیر پرچم نظام مقدس جمهوری اسلامی در جای دیگری ادامه می دهم.

حجت الاسلام حسین زاده آملی به شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) اشاره کرد و گفت: حضرت فاطمه زهرا (س) دخت گرامی رسول اکرم (ص) است که ولایت و امامت به خاطر وجود مقدس این بانوی گرانقدر اسلام است.

وی افزود: حضرت فاطمه زهرا (س) دارای جمیع جمالات و مکارم و معانی اخلاق است و همه واژه های زیبا در وجود مقدس این بانوی بزرگوار اسلام جمع شده که اگر فاطمه (س) نبود اسلام، پیامبر و امامت هم نبود.