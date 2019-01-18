به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما در خطبه های عبادی- سیاسی نماز جمعه این هفته کرمانشاه، ضمن دعوت و توصیه همه خواهران و برادران ایمانی به تقوا، پرهیزگاری و دوری از معصیت گفت: در آستانه فرا رسیدن ایام فاطمیه قرار داریم.

وی با اشاره به فرمایشات پیامبر اکرم(ص) در خصوص حضرت فاطمه زهرا (س) افزود: ایشان نکات بسیار مهمی درباره حضرت صدیقه بیان کرده اند که همه این نکات دلالت بر عظمت حضرت زهرا (س) دارد.

خطیب جمعه کرمانشاه تصریح کرد: تعریفاتی که پیامبر اکرم (ص) از حضرت زهرا(س) دارد، منهای این است که ایشان دختر پیغمبر بوده‌اند.

وی ادامه داد: فرمایشات پیامبر اکرم(ص) بر عظمت حضرت زهرا(س) و شخصیت معنوی صدیقه کبری و قربی که او پیش خداوند تبارک و تعالی دارد، دلالت می کند.

آیت الله علما تاکید کرد: مادر ۱۱ امام بودن کار ساده و آسانی نیست و معنای آن این است که صدیقه کبری یک منزلتی داشته که ۱۱ امام معصوم از نسل ایشان بوده اند.

وی گفت: حضرت زهرا (س) مادر همه سادات عالم است و اکثر کشورهایی چون اردن سادات هستند و معنای آن این است که یک کشور چون اردن از نسل صدیقه کبری (س) است.

امام جمعه کرمانشاه یادآور شد: حضرت زهرا (س) کسی است که سوره کوثر در شأن و منزلت او نازل شده است و اگر شخصیت حضرت زهرا (س) برای امیرالمومنین(ع) نبود هیچ شخصیتی همسنگی برای حضرت امیرالمومنین (ع) تصور نمی شد.

وی افزود: حضرت صدیقه کبری کسی بود که با اینکه سن کمی داشت همه ائمه معصومین به حال او و موقعیت او در محضر خداوند تبارک و تعالی غبطه می‌خوردند.

آیت الله علما اشاره ای نیز به بصیرت حضرت زهرا (س) داشت و گفت: ایشان حداکثر ۹۳ روز پس از پیامبر عمر داشتند اما در این مدت خدمات و برکات زیاد و خط دهی های سیاسی بصیرت و آگاهی خوب و زیادی از خود به جای گذاشت و صدیقه کبری شخصیتی است که کسی نمی تواند او را بیان کند.

کسی قادر به درک شخصیت حضرت زهرا(س) نیست

وی اشاره ای نیز به آثار علامه مجلسی در خصوص شخصیت حضرت زهرا فاطمه (س) داشت و گفت: به این دلیل حضرت زهرا را فاطمه می گویند که همه از درک شخصیت موقعیت او عاجز هستند و کسی نمی تواند او را تفسیر کند.

امام جمعه کرمانشاه گفت: رسول خدا(ص) حضرت فاطمه زهرا (س) را پاره تن و نور چشم خود می داند و ما که به اندازه سعه وجودی خودمان شخصیت و ویژگی رسول خدا(ص) را درک می‌کنیم و قادر به درک حقیقت ولایت امامت و نبوت نیستیم قادر به درک کامل شخصیت حضرت زهرا(س) نیز نخواهیم بود.

وی تاکید و خاطرنشان کرد: همانطور که در آثار علامه مجلسی آمده است کسی قادر به درک شخصیت وجودی صدیقه کبری که پاره تن پیامبر است نخواهد بود.

نماینده ولی فقه در استان کرمانشاه با بیان اینکه یکی از اسماء حضرت زهرا (س) طاهره بوده است، گفت: به معنای آن است که ایشان از تمام نقیصه ها عاری هستند وهیچ نقصانی ظاهری و باطنی در فاطمه زهرا (س) وجود ندارد.

وی افزود: در جوهره حضرت فاطمه زهرا (س) چیزی جز توحید و بندگی تام نیست و همانطور که علامه مجلسی در آثارش اشاره کرده همه در درک شخصیت حضرت زهرا (س) متحیر هستند.

آیت الله علما تصریح کرد: حضرت زهرا (س) را صدیقه می‌گویند چون مقام، اساس و ریشه عصمت برگشت به صدیقه کبری (س) دارد.

وی ادامه داد: حضرت زهرا (س) را مبارکه می‌گویند، به این معنا که منشأ تمام برکات تمام خیرات حضرت فاطمه زهرا (س) است.

منشا انقلاب اسلامی ایران حضرت زهرا(س) است

خطیب جمعه کرمانشاه، امام خمینی(ره) را فرزند حضرت فاطمه (س) دانست و گفت: ایشان منشا انقلابی بود که محاسبات و موازنه قدرت تمام عالم را به هم ریخت.

آیت الله علما مسئله هدایت را بالاترین برکت برشمرد و افزود: این مسئله در تمام شئون از اولاد فاطمه زهرا (س) است و تمام هدف ائمه معصومین مسئله هدایت بود.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه انقلاب اسلامی ایران را نیز از برکات حضرت زهرا (س) و فرزند خلف ایشان یعنی امام راحل دانست.

وی از جوانان خواست که اسماء ائمه معصومین و حضرت فاطمه زهرا (س) را بر فرزندانشان بگذارد چرا که این نامه ها همه پیام دارد و این در حالی است که نام های دیگر این پیامها را ندارد.

خطیب جمعه کرمانشاه سرمایه همه انسان‌ها را تقوا دانست و گفت: امیرالمومنین علی (ع) می فرمایند خوش به حال کسی که تمام وجودش را تقوا پر کرده باشد.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه تاکید کرد: همه چیز به پایان می رسد و تنها چیزی که حتی پس از مرگ نیز همراه ما خواهد بود همین تقواست.

وی اشاره‌ای به مناسبت های پیش رو داشت و گفت: ۲۹ دی ماه روز غزه است که غزه نماد مقاومت و پیروزی است. همچنین این روز مصادف با شهادت حضرت صدیقه کبری (س) و مصادف با با شهادت شیخ عباس قمی است که اخلاص این مرد مورد اجماع همه است و باعث شده که امروز هر جا که می‌رویم مفاتیح الجنان وجود داشته باشد.

آیت الله علما افزود: همچنین این روز مصادف با ترور «حسنعلی منصور» نخست وزیر شاه، توسط شهید بخارایی عضو هیئت موتلفه اسلامی و فدائیان اسلام است و آن روز که این اتفاق افتاد کمر شاه و دستگاه پهلوی شکسته شد.

وی سوم بهمن را مصادف با تشکیل کمیته استقبال از امام دانست و گفت: مرحوم شهید مطهری و سایر بزرگان در دانشگاه تهران در حال انجام کارهای استقبال از امام بودند که بختیار جلوی کار را گرفت.

برپایی باشکوه نماز جمعه از برکات انقلاب است

خطیب جمعه کرمانشاه اشاره‌ای نیز به چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی ایران داشت و گفت: یکی از برکات انقلاب همین نماز جمعه است و اینکه امروز به این صورت باشکوه در سراسر کشور برگزار می شود، از برکات انقلاب است.

وی افزود: نماز جمعه خدمتگزار مردم است و به مردم امید می‌دهد و این امام جمعه ها بودند که جبهه ها را و پشت جبهه ها را مدیریت می‌کردند و خواسته ها و مطالبات مردم در همین نماز جمعه بیان و انجام می شود.

آیت الله علما یادآور شد: امام راحل می‌فرمایند «انقلاب اسلامی یک تحفه الهی بود که خداوند تبارک و تعالی از عالم بالا به ما هدیه فرستاد»، لذا انقلاب اسلامی ما در دنیا نظیر ندارد.

وی افزود: گاهی تورم، گرانی، فشارها و سختی ها، مزاحمت ها و تحریم ها ممکن است آن لذت انقلاب را از انسان بگیرد اما توجه داشته باشید همانطور که امام راحل فرمود این انقلاب از عالم بالا به ما هدیه شده است.

ابرقدرت‌ها از کلمه ایران هراس دارند

آیت الله علما ادامه داد: همانطور که مقام معظم رهبری نیز می‌فرمایند انقلاب اسلامی نه یک حادثه منطقه ای یا حادثه تاریخی است بلکه یک حادثه عظیم دنیایی است و امروز تمام دنیا را فرا گرفته و ابرقدرت ها از کلمه اسلام هراس دارند.

وی با اشاره به پیام اخیر مقام معظم رهبری به انجمن های اسلامی در اروپا گفت: ایشان خطاب به دانشجویان عزیز این انجمنها می‌فرمایند «خدمت به پیشرفت دانش و فناوری جهان فی سبیل الله است».

خطیب جمعه کرمانشاه تصریح کرد: امروز مقام معظم رهبری دانشجویان اروپا و دانشجویان مسلمان دنیا را مورد خطاب قرار می دهد و پیوستن دانشجویان ایرانی در هر نقطه از جهان به حرکت پیشرفت و بی نیاز کردن کشور از بیگانگان جهاد فی سبیل الله است.

وی با تاکید بر اینکه امروز مسیر انقلاب و نظام مسیر ترقی و تعالی و شکوفایی اسلام است، گفت: توجه داشته باشید که مقام معظم رهبری همواره دنیا دانشجویان و دانشگاهیان را به انجام کار علمی و پیشرفت کشور توجه می دهد و آن جهاد فی سبیل الله است.

ایران ۹۰ حوزه علمی در دنیا را تسخیر کرده است

آیت الله علما با بیان اینکه ایران اسلامی بیش از ۹۰ حوزه علمی در دنیا را تسخیر کرده و در دنیا بی‌نظیر است، افزود: علیرغم تمام مشکلاتی که ما داشتیم هم اکنون غنی سازی اورانیوم ۲۰ درصد را در کشور داریم و از این نظر جزو چند کشور اول دنیا هستیم.

وی خاطرنشان کرد: تورم گرانی و فشار نمی گذارد ما خیلی از مسائل را متوجه شویم اما ما احداث کننده بزرگترین و بلندترین سد بتنی در دنیا هستیم. همچنین امروزایران اولین تولید کننده داروی ام اس در دنیا است و در پیوند های پزشکی نیز در دنیا رتبه اول را دارد و امروز ما در دنیا حرف اول را می‌زنیم.

خطیب جمعه کرمانشاه اشاره ای نیز به بازداشت فاطمه هاشمی مجری شبکه پرس تی وی داشت و گفت: آمریکایی که دم از حقوق بشر می زند بی دلیل اقدام به بازداشت مجری شبکه پرس تی وی کرده و او را وادار به خوردن گوشت خوک و برداشتن حجابش می کند.

وی افزود: امروز ایران یک کشور مقتدر و توانمند و ایستاده در مقابل دشمن است و این موج اسلام هراسی که توسط دشمن راه افتاده برای مقابله با ایران است که ما باید به این موضوعات توجه داشته باشیم.

آیت الله علما اشاره به فرارسیدن دهه فجر نیز داشت و گفت: در این دهه مبارک آنها هایی که تریبونی در اختیار دارند باید یک مقایسه‌ای از وضعیت قبل از انقلاب و پس از انقلاب داشته باشند.