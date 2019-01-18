ایران در ۵۰ سال آینده ابرقدرت معنوی در جهان خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید ابراهیم حسینی در خطبههای این هفته نمازجمعه ابرکوه اظهار داشت: ایران اسلامی بر اساس چشم اندازی که رهبر معظم انقلاب ترسیم کردهاند، طی ۵۰ سال آینده به یک ابرقدرت معنوی در جهان تبدیل خواهد شد.
وی بیان کرد: بر اساس این چشم انداز، ایران پرچمدار اخلاق و تمدن است و نه تنها برای ملتهای مسلمان بلکه برای رهایی سایر مرم دنیا حتی ملتهای غربی یک ناجی است.
حسینی عنوان کرد: امروز غولهای سرمایهداری بر جهان سلطه دارند و سایه شوم خود را نه تنها بر سر کشورها و ملتهای مسلمان بلکه بر سر دولتها و ملتهای غربی نیز انداخته اند و به امید خدا، ایران اسلامی ناجی این کشورهاست و نوید از بند رستن آنها از یوغ ظلم و ستم را میدهد.
امام جمعه ابرکوه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نزدیک شدن به ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: وقایع مهم نهضت اسلامی و حتی بعد از دوران پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، با مناسبتهای مهم مرتبط با ائمه اطهار (ع) پیوند خورده و امسال نیز چند روز از ایام دهه فجر با ایام فاطمیه مقارن شده است.
وی با اشاره به اینکه نهضت انقلاب اسلامی، وامدار ائمه اطهار (ع) است، افزود: تلاش کنیم ایام فاطمیه اول و فاطمیه دوم را با شکوه برگزار کنیم و در عزاداریها، سیره زندگانی آن حضرت که نخستین شهید راه ولایت بودند را برای جامعه تبیین کنیم.
حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران بیان کرد: کشور ما بعد از پیروزی انقلاب در عرصههای مختلف خوش درخشید به ویژه در عرصه علمی، به نحوی که ایران اکنون در زمره ۱۱ کشور برتر دنیا در زمینه سرعت پیشرفت علم قرار گرفته است.
امام جمعه ابرکوه یادآور شد: ایران به برکت انقلاب اسلامی اکنون تنها کشور تولیدکننده پرینتر سهبعدی میکروسکوپی در خاورمیانه، تنها تولیدکننده اینترنت چشمی ایمپلنت چشمی، نخستین تولیدکننده پودر استخوان در جهان، سومین تولیدکننده دکلهای انتقال برق در جهان، یکی از هشت کشور فضایی دنیا و سومین کشور دارای فناوری ساخت نیروگاه خورشیدی در جهان است.
وی تصریح کرد: باید این دستاوردها را بشناسیم و برای نسلی که انقلاب اسلامی را درک نکرده و در معرض شبهات دشمن هستند، تبیین کنیم تا بدانند ایران قبل و بعد از انقلاب چه تفاوتهایی با هم دارند.
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