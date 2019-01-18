به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدحسن عاملی ظهر امروز در خطبه ها نماز جمعه اردبیل افزود: دولت اعلام کرده که لایحه جامع انتخابات تا دو هفته آینده به مجلس ارائه خواهد شد، لذا شایسته است همه نخبگان و کارشناسان در آسیب شناسی انتخابات و رساندن آن به طراز انقلاب اسلامی تلاش کنند.

وی تصریح کرد: در این راستا لازم است در خطبه ها مطالبی از سر خیرخواهی در خصوص انتخابات بیان شود. در وهله اول باید توجه داشت یکی از برکات مهم انقلاب اسلامی، حضور مردم در عرصه های حساس تصمیم گیری برای مدیریت کشور از طریق انتخابات است. تمام رده های مدیریتی کشور یا با واسطه و یا بدون واسطه توسط مردم انتخاب می شوند.

نماینده ولی فقیه در استان بیان داشت: بزرگترین اکرام برای یک ملت این است که زمینه ای فراهم شود که خود ملت برای خود و برای کشور خود و سرنوشت خود تصمیم بگیرد و هیچ اهانتی برای یک ملت بالاتر از این نیست که به آنها گفته شود شما عرضه تصمیم گیری برای کشور و سرنوشت خود ندارید و باید دیگران برای شما تصمیم بگیرند، یعنی احتیاج به قیم دارید. تمام کشورهای فاقد انتخابات، عملا همین سخن را به ملت خود دارند.

وی اضافه کرد: قبل از انقلاب اسلامی، دربار، ساواک و اشرف نماینده انتخاب می کردند. اشرف سه چیز داشت: وکالت فروشی، سفارت فروشی و وزارت فروشی و این سرشکستگی بزرگی برای ما بود که تعیین سرنوشت ما به دست رذل ترین انسان ها افتاده بود.

انتخابات در ایران برخلاف بسیاری از کشورها مهندسی شده نیست

عاملی ادامه داد: از طرفی انتخابات کشور ما برخلاف بسیاری از کشورها مهندسی شده نیست، انتخابات ما جدا و به معنای واقعی انتخابات است؛ یعنی نتیجه واقعا و کاملا پیش بینی شده نیست. گاهی می بینیم که با انتخابات رئیس مجلس خبرگان کنار گذاشته می شود.

وی با بیان اینکه در بعضی از کشورها مثل کشورهای حاشیه خلیج فارس اصلا انتخاباتی وجود ندارد، یادآور شد: از وزیر خارجه عربستان پرسیدند شما می گویید برای برقراری دموکراسی و دفاع از دموکراسی به سوریه آمده اید پس چرا این دموکراسی را برای کشور خودتان نمی خواهید، جواب داد «خاندان آل سعود خاندان برگزیده است و انتخابات درباره آنها معنی ندارد».

خطیب جمعه اردبیل افزود: عربستان قانون اساسی هم ندارد و کشوری بی قانون است و می گوید قانون اساسی ما قرآن است. در حالی که قرآن اولا به کلیات وارد شده، ثانیا نوع قرائت از قرآن باید مشخص باشد و ثالثا این دولت نامیمون امهات آیات قرآن را زیرپای خود گذاشته است.

عدم دخالت نماینده در عزل و نصب‌ها در طرح جامع انتخابات آورده شود

وی متذکر شد: در بعضی دیگر از کشورها انتخابات وجود دارد ولی کاملا مهندسی شده است و لذا در پارلمان آنها حتی یک نماینده مخالف دولت هم وجود ندارد، بعضی از دولت ها با اینکه انتخابات ظاهری دارد با این حال قانون اساسی را تغییر می دهند و خود را رئیس مادام العمر می کنند در عین حال از انتخابات هم صحبت می کنند.

عاملی با بیان اینکه در ایران برخلاف آنها فصل الخطاب اراده و تشخیص مردم است و این از برکات بزرگ انقلاب اسلامی است، تاکید کرد: ما به برکت انقلاب اسلامی از مرحله نداشتن انتخابات گذشته ایم و حالا وظیفه بزرگ ما این است که کاری کنیم که انتخابات بتواند نخبه ها را بالا بیاورد و الا دموکراسی ما با دموکراسی غربی ها هیچ تفاوتی نخواهد داشت.

وی اضافه کرد: لازم است تدبیری اندیشیده شود که علاوه بر سلامتی انتخابات مجلس واقعا عصاره فضائل ملت باشد، در این خصوص پنج مطلب مهم باید در طرح جامع انتخابات لحاظ شود و الا انتخابات در طراز انقلاب اسلامی نخواهد بود و جای تاسف است که به جای مطالب مهم و خطیر، اموری مثل استانی بودن انتخابات مطرح می شود.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: مطلب اول و اساسی این است که در لایحه باید آورده شود که نماینده حق عزل و نصب و حق دخالت در عزل و نصب مدیران را نداشته باشد. علت این اشتراط این است که اولا مدیریت، حساس ترین موضوع در شکست و عقب ماندگی و پیشرفت بوده و هر کشوری به جایی رسیده با مدیریت موفق رسیده و هر کشوری نفله و تباه شده قطعا با مدیران نالایق به آنجا رسیده است.

بازبودن دست نماینده در عزل و نصب مغایر شایسته سالاری است

وی عنوان کرد: ثانیا با امکان دخالت نماینده در عزل و نصب ها جریان عظیم چاپلوسی و تملق و بردگی به راه می افتد. متملقین به ستاد می آیند تا شاید در آینده به نوایی برسند.

عاملی متذکر شد: ثالثا معاملات بزرگی صورت می گیرد. از حالا فرماندار، بخشدار، رئیس دانشگاه و ... تعیین می شود. نماینده باید از هرگونه دخالت در عزل و نصب مدیران محروم و صرفا به کار قانون گذاری و نظارت مشغول شود.

وی با بیان اینکه بازبودن دست نماینده در عزل و نصب مدیران هم شایسته سالاری را به هم می زند، یادآور شد: علاوه براین انگیزه برای تلاش صحیح جهت ارتقا را از بین برده و باعث پرورش انسان های متملق و چاپلوس و دو رو و بلکه چند رو می شود. ضمن اینکه بیت المال در مسیر شخصی مصرف شده و نماینده دین خود را از جیب مردم ادا می کند و این ظلم بزرگی در حق مردم است.

خطیب جمعه اردبیل با اشاره به اینکه حق دخالت در عزل و نصب یک نوع قدرت است و قدرت همیشه فساد می آورد مگر اینکه انسان، ساخته و پرداخته باشد و آن فقط در اوحدی من الناس محقق می شود، افزود: چهار بند دیگر از شرایط لازم برای نماینده آرمانی در خطبه های آینده بیان خواهد شد.

برخی از شهرهای اردبیل قابلیت تبدیل به شهرستان را دارند

وی همچنین با اشاره به اعلام سخنگوی وزارت کشور مبنی بر تقدیم لایحه تقسیمات کشوری به دولت بیان داشت: در این لایحه ۲۰ پیشنهاد برای تاسیس شهر، بخش و شهرستان جدید به هیئت دولت ارائه شده است. لذا از نمایندگان و از مدیریت ارشد استان می خواهیم از حق استان در این خصوص دفاع کنند، چراکه تعدادی از شهرهای استان اردبیل از جمله اصلاندوز، هشجین، جعفرآباد، انگوت، رضی، هیر و آبی بیگلو قطعا قابلیت تبدیل شدن به شهرستان را دارند.

عاملی به مناسبت ۱۹ ژانویه روز جهانی مسلمانان آذری، این روز را نقطه عطفی در تاریخ ایران و آذربایجان برشمرد و تصریح کرد: در چنین روزی اهالی مسلمان آذربایجان با اظهار تعلق به وطن مادری و تاریخی و به هویت دینی خود سیم خاردارها را شکسته و با اشک شوق پا به خاک پاک ایران اسلامی گذاشتند و ثابت کردند حتی تبلیغات دویست ساله ابرقدرت ها در اصل و اساس آنها تاثیرگذار نیست.