بازی با پیشرفت و توسعه استان کار درستی نیست/ فرد اصلح جایگزین شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی در آیین عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته بجنورد با بیان اینکه بازی با پیشرفت و توسعه خراسان شمالی کار درستی نیست، اظهار کرد: مدیری که برای عقب ماندن استان سنگ اندازی می کند تنها ضعف خود را به مردم نشان می دهد چرا که دلیلی برای ممانعت از پیشرفت و توسعه استان وجود ندارد.

وی افزود: بنابراین ضرورت دارد در مقابل این دسته از مدیران ایستاد تا بیش از این برای پیشرفت خراسان شمالی سنگ اندازی نکنند.

جوهر انقلاب اسلامی معنوی و فرهنگی است

خطیب نماز جمعه بجنورد در ادامه به دستاوردهای انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: دستاوردهای انقلاب اسلامی در این چهل سال علاوه بر بحث مادی، جوهره معنوی و فرهنگی داشته است.

یعقوبی تصریح کرد: غربی ها توانایی درکت معنویت و فرهنگ نشات گرفته از انقلاب را ندارند و این هدیه الهی بود که تحولی عظیم در ایران به وجود آورد.

وی بیان کرد: آنچه را که امروز ایران در زمینه سیاسی، دفاعی، نظامی، علمی و دیگر موفقیت ها به دست آورده نتیجه اتحاد و تحمل سختی و مقاومت بوده که تاکنون در هیچ جای دنیا چنین پیشرفت هایی ثبت نشده است.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی همچنین آوردن دین به متن زندگی را توسط امام راحل از جمله دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی عنوان کرد و افزود: بازگشت دین به متن زندگی مردم ایران به معنای آوردن قرآن و نماز جمعه است که به زندگی ها زینت و تقوا بخشید.

یعقوبی در ادامه به دیگر پیشرفت های فرهنگی ایران به ویژه در حوزه قرآنی اشاره کرد و گفت: تربیت قاریان برجسته و حضور در ۶۰ کشور جهان نشان دهنده میزان اهمیت به قرآن است که پس از انقلاب حاصل شده است.

وی اضافه کرد: همچنین پس از انقلاب شاهد ترجمه قرآن به ۱۳۰ زبان هستیم که سبب شد به تمام دنیا صادر و در نتیجه توحید و ولایت نمایان شود.

پیوند نسل جوان با افتخارات ۴۰ ساله انقلاب

یعقوبی در ادامه تاکید کرد: اکنون که ایران توانسته در تمام زمینه ها موفقیت های چشم گیری را به دست آورد، ضرورت دارد افتخارات ۴۰ ساله نظام و انقلاب را به نسل جوان پیوند زد تا به آینده امیدوار باشند.

وی همچنین به برگزاری اجلاس ضد ایرانی در لهستان اشاره کرد و افزود: آمریکا با برگزاری اجلاس ضد ایرانی در لهستان باری دیگر بدبختی خود را به جهانیان نشان داد و لهستان نیز از برگزاری چنین اجلاسی پشیمان خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی در بخش دیگری از سخنان خود به سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) اشاره کرد و گفت: ملت ایران ویژگی علی یاوری و علی باوری را از حضرت زهرا (س) آموخته اند و تاکنون ثابت کرده اند که تا آخرین لحظه پیرو ولایت هستند.