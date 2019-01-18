به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر نوبخت در توییتی نوشت: همه ما مسوؤلان، در همه سطوح تمام قوا، موظف به رسیدگی به وضع محرومان جامعه و آنان که صدایشان از طریق رسانهها شنیده نمیشود هستیم، بهجای آنکه در پی تسویه حسابهای سیاسی و جناحی باشیم به فکر رفع نقاط ضعف خود باشیم.
دولت تدبیر و امید از ابتدا بر توجه ویژه به معیشت محرومان تأکید داشت؛ لذا با وجود همه ضعفهای سیستم پرداخت یارانه مستقیم و نقدی به صورت فراگیر، به دلیل آنکه تغییر این سیستم و حذف برخی گروهها از دریافت یارانه، ریسکهایی برای محرومان داشت، آن را حفظ کرد و ادامه داد.
همچنین برنامه رفع فقر مطلق را با تکیه بر سیستم نهادهای حمایتی بهویژه کمیته امداد و بهزیستی طراحی و اجرا کرد اما آنچه من دیروز در قلعهگنج دیدم آن بود که این نهادها با همه تلاشها شاید بهدلیل آنکه در پی عمق دادن به خدمات بودهاند، موفق به گسترش و تکمیل چتر حمایتی نشدهاند.
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