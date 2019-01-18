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۲۸ دی ۱۳۹۷، ۱۵:۳۴

رئیس سازمان برنامه و بودجه:

نهادهای حمایتی موفق به تکمیل چتر حمایتی در کشور نشده‌اند

نهادهای حمایتی موفق به تکمیل چتر حمایتی در کشور نشده‌اند

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: دولت برنامه رفع فقر مطلق را با تکیه بر سیستم نهادهای حمایتی اجرا کرد، اما موفق به گسترش چتر حمایتی نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر نوبخت در توییتی نوشت: ‏همه ما ‎مسوؤلان، در همه سطوح تمام قوا، موظف به رسیدگی به وضع محرومان جامعه و آنان که صدایشان از طریق رسانه‌ها شنیده نمی‌شود هستیم، به‌جای آنکه در پی تسویه حساب‌های سیاسی و جناحی باشیم به فکر رفع نقاط ضعف خود باشیم.

‌‎دولت تدبیر و امید از ابتدا بر توجه ویژه به معیشت محرومان تأکید داشت؛ لذا با وجود همه ضعف‌های سیستم پرداخت ‎یارانه مستقیم و نقدی به صورت فراگیر، به دلیل آنکه تغییر این سیستم و حذف برخی گروه‌ها از دریافت یارانه، ریسک‌هایی برای محرومان داشت، آن را حفظ کرد و ادامه داد.

‏همچنین برنامه ‎رفع فقر مطلق را با تکیه بر سیستم نهادهای حمایتی به‌ویژه کمیته امداد و بهزیستی طراحی و اجرا کرد اما آنچه من دیروز در ‎قلعه‌گنج دیدم آن بود که این نهادها با همه تلاش‌ها شاید به‌دلیل آنکه در پی عمق دادن به خدمات بوده‌اند، موفق به گسترش و تکمیل چتر حمایتی نشده‌اند.

کد مطلب 4516516

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