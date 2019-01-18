برجام هیچ ثمره اقتصادی برای کشور نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی مروج در خطبه های نماز جمعه اندیشه گفت: اگر مردم مدینه علاوه بر سیاسی بودن، تحلیل سیاسی داشتند، هیچ گاه امام امت خویش علی ابن ابی طالب (ع) را رها نمی کردند و از مبارزه با دشمن زمان خود دست نمی کشیدند.

وی گفت: دشمن درصدد این است که مردم انقلاب و گذشته را فراموش کنند و نا امید بشوند که بزرگترین گناه نا امیدی است، مردم توانستند در این چهل سال در برابر تحریم و دشمنی آمریکا مقاومت کنند و توانستند بیش از ۲۰۰ دستاورد در این مدت به دست آورند.

امام جمعه شهراندیشه گفت: مشکل آمریکایی با کشور سربلند ایران به دلیل تقابل حق و باطل و شکست های پی در پی آمریکایی ها است.

وی افزود: در سالگرد توافق نامه برجام مسئولین فهمیدند، که دشمن چه خیانتی علیه مردم و ملت ایران انجام داد و برجام هیچ بهره اقتصادی نداشته بلکه فقط بهره سیاسی داشت.

مروج ادامه داد: عده زیادی ازمردم اندیشه به دفتر بنده مراجعه می‌کنند، که مشکلات ورزشی و نیز مشکلاتی در بحث اداره اسناد دارند و نیز از کمبود شعبات و فضای بانکی گلایه مند هستند، از فرماندار شهرستان تقاضا دارم، که حداقل امکانات و تسهیلات را به مردم شهر اندیشه ارائه کنند.

وی گفت: مسئولین باید قدر مردم را بدانند و مردم باید مسئولین را از خود بدانند و مسئولین باید همیشه در میدان حضور داشته و روحیه جهادی و بسیجی خود را در دوران مسئولیت از دست ندهند.

امام جمعه اندیشه گفت: باحضور حداکثری در راهپیمایی ۲۲بهمن نشان خواهیم داد که آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند.