ضرورت احداث خانه «امید» برای بازنشستگان شهرستان دلفان

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله بهمنی روز جمعه در مراسم تجلیل از بازنشستگان شهرستان دلفان، با اشاره به اینکه بیش از ۴۰۰ بازنشسته در شهرستان دلفان وجود دارد که ۶۳ درصد آن بازنشستگان فرهنگی هستند، گفت: توجه به خواسته های آنها می بایست در دستور کار مسئولان قرار گیرد و در راستای رفع مشکلات و نیازهای این قشر تلاش کنند.

وی با اشاره به محرومیت شهرستان دلفان، افزود: محرومیت شهرستان بازنشستگان را تحت تاثیر قرار داده است و آنها را با مشکلات زیادی مواجه کرده است.

ضرورت احداث خانه «امید» برای بازنشستگان دلفان

فرماندار دلفان، احداث خانه امید و حمایت ویژه از بازنشستگان از نظر پرداخت تسهیلات بانکی و حمایت های بیمه تکمیلی را از خواسته های به حق بازنشستگان این شهرستان عنوان کرد و افزود: از صندوق بازنشستگی کشور درخواست داریم که با نگاه ویژه ای به استان لرستان و شهرستان دلفان توجه داشته باشند.

بهمنی، اظهار داشت: بازنشستگان در طول دوران خدمت خود در عرصه های مختلف به جامعه خدمات ارزشمندی ارائه داده اند و ما مسئولین وظیفه داریم علاوه بر حل مشکلات معیشتی و نیازهای اساسی آنها از تجربه و اندوخته های این عزیزان در راستای پیشرفت و آبادانی منطقه استفاده کنیم.



امام جمعه نورآباد نیز در این مراسم از بازنشستگان به عنوان سرمایه های ارزشمند جامعه یاد کرد و افزود: در شهرستان دلفان تعداد زیادی از بازنشستگان با مشکلات متعددی از قبیل تامین مسکن، تامین مخارج ازدواج فرزندان و بیماریهای مختلف روبرو هستند و حل این مشکلات امری ضروری است.

ایجاد اشتغال فرزندان بازنشستگان در دستور کار مسئولان قرار بگیرد

حجت الاسلام علی اکبر جمیاری، افزود: حضور میدانی مسئولان کشوری به استانها و شهرستانها می تواند نقش مهم و تاثیر گذاری در راستای رفع مشکلات و نیازهای افراد زیر مجموعه آن سازمان یا نهاد باشد.

وی شهرستان دلفان را یکی از مناطق کمتر توسعه یافته استان لرستان نام برد و افزود: با توجه به عمق محرومیت در این منطقه به ویژه در مناطق روستایی توجه ویژه مسئولان به این شهرستان می بایست صورت پذیرد.

امام جمعه نورآباد با اشاره به اینکه باید با توجه به نیازهای بازنشستگان به این قشر امید به زندگی را افزایش دهیم، افزود: اشتغال فرزندان بازنشستگان در دستور کار مسئولان قرار بگیرد تا فشار کمتری بر زندگی بازنشستگان عزیز وارد شود.

حجت الاسلام جمیاری، خواستار استمرار پیداکردن حضور مسئولان عالی کشور به شهرستان دلفان در راستای حل نیاز ها و کمبودهای این منطقه در حوزه های مختلف شد.