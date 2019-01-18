نشست اقتصادی بیروت آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دیلی استار در خبری فوری از آغاز به کار کنفرانس اقتصادی بیروت با سخنرانی «جبران باسیل» وزیر خارجه لنبان، خبر داد.

این نشست در حالی برگزاری می شود که صبح امروز جمعه منابع لبنانی از ناخرسندی رئیس جمهور این کشور از انصراف برخی سران عرب برای شرکت در نشست اقتصادی بیروت و فشار آمریکایی-سعودی در این زمینه پرده برداشتند.

وزنامه الجمهوریه لبنان به نقل از منابع آگاه از ناخرسندی میشل عون رئیس جمهور لبنان از عدم حضور برخی سران عرب در نشست اقتصادی بیروت خبر دادند.

رئیس جمهور لبنان به کسانی که با وی دیدار داشته اند گفته است که این عذرخواهی ها نگران کننده است و اوضاع امنیتی در لبنان مشکلی ندارد.

الاخبار گزارش داد: آمریکایی ها اینگونه وانمود می کنند که لبنان ضعیف است و قادر به برگزاری نشستی اقتصادی در این سطح نیست و اعراب نیز آب به آسیاب آمریکا می ریزند و تصمیم گرفته اند که ابزار دست آمریکا در منطقه باشند. هدف فشار بر لبنان در راستای تشدید اقدامات آمریکا علیه ایران و حزب الله است. فشارهای آمریکا و سعودی بر کشورهای عربی با سفر مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا به منطقه افزایش یافت.

این در حالی است که آنتوان شقیر از مسئولان کاخ ریاست جمهوری لبنان اعلام کرد: آنچه مهم است حضور کشورها در نشست اقتصادی است نه شخصیت ها.