ترکیب تیم فوتبال امید ایران مقابل کویت اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، تیم امید ایران با هدایت زلاتکو کرانچار در بازی امروز برابر کویت با ترکیب معراج اسماعیلی ، علیرضا آرتا، امید دره، ابوالفضل جلالی، امید نورافکن، سینا زامهران ، مهدی قائدی، وحید نامداری ،یونس دلفی، امیرحسین حسین زاده و اللهیار صیادمنش به میدان می رود.

این مسابقه از ساعت ١٧:٣٠ به وقت محلی دوحه در زمین شماره ٣ کمپ اسپایر برگزار می شود.

دومین مسابقه روز دوم تورنمنت نیز ساعت ١٩:٣٠ بین دو تیم قطر و تاجیکستان انجام خواهد شد.

تیم فوتبال امید ایران برای شرکت در تورنمنت چهارجانبه دوستانه در قطر به سر می برد. شاگردان زلاتکو کرانچار در بازی اول خود مغلوب تاجیکستان شدند.