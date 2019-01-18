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۲۸ دی ۱۳۹۷، ۱۶:۳۰

ترکیب تیم فوتبال امید ایران مقابل کویت اعلام شد

ترکیب تیم فوتبال امید ایران مقابل کویت اعلام شد

اسامی ١١ بازیکن اصلی تیم فوتبال امید ایران برای بازی برابر کویت اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، تیم امید ایران با هدایت زلاتکو کرانچار در بازی امروز برابر کویت با ترکیب معراج اسماعیلی ، علیرضا آرتا، امید دره، ابوالفضل جلالی، امید نورافکن، سینا زامهران ، مهدی قائدی، وحید نامداری ،یونس دلفی، امیرحسین حسین زاده و اللهیار صیادمنش به میدان می رود.

این مسابقه  از ساعت ١٧:٣٠ به وقت محلی دوحه در زمین شماره ٣ کمپ اسپایر برگزار می شود.

دومین مسابقه روز دوم تورنمنت نیز ساعت ١٩:٣٠ بین دو تیم قطر و تاجیکستان انجام خواهد شد.

تیم فوتبال امید ایران برای شرکت در تورنمنت چهارجانبه دوستانه در قطر به سر می برد. شاگردان زلاتکو کرانچار در بازی اول خود مغلوب تاجیکستان شدند.

کد مطلب 4516550

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