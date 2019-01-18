بخش «زرآباد» یکی از مناطق حاصلخیز کشاورزی کشور است

محمدعلی طهماسبی ظهر امروز در حاشیه بازدید از ظرفیت ها و پتانسیل های کشاورزی بخش زرخیز «زرآباد» در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: قطعا می توان با بهره مندی صحیح از تکنولوژی و فناوری به جای برداشت ۳۵ تن موز از هر هکتار ۸۰ تن موز برداشت کرد.

وی تصریح کرد: برای کشاورزان تسهیلات خوبی فراهم شده است که کشاورزان با ایجاد سایبان می توانند از ۳۰ درصد صرفه جوی در مصرف آب بهره مند شوند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تعیین تکلیف اراضی و چاه های آب، افزود: موضوع آب مربوط به وزارت نیرو است و باید در سطح ملی پیگیری شود.

موضوع سوخت چاه های کشاورزی بخش «زرآباد» باید تعیین تکلیف شود

نماینده مردم شهرستان های چابهار، نیکشهر، کنارک و قصرقند در مجلس شورای اسلامی نیز در حاشیه این بازدید در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: نزدیک به ۷۰۰ حلقه چاه در بخش «زرآباد» بلاتکلیف هستند که نزدیک به ۴۰ سال این چاه ها از طریق شرکت نفت به آنها سوخت تعلق می گرفت اما از سال گذشته سوخت این چاه ها قطع شده است.

عبدالغفور ایران نژاد، تصریح کرد: موضوع مالکیت اراضی کشاورزی بخش «زرآباد» هم تاکنون تعیین تکلیف نشدند و این مشکل باعث اعتراض کشاورزان است.

وی با اشاره به سفر سال گذشته تعدادی از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس به بخش زرآباد، افزود: این کمیسیون و نمایندگان استان در تلاش هستند تا از طریق ماده ۵۶ زمین های که متعلق به مردم است و سالیان سال است که در آن ها کشاورزی می کنند تحویل کشاورزان شود.

ایران نژاد، ادامه داد: جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان نیز باید نسبت به احداث جاده بین مزارع در بخش «زرآباد» هر چه سریعتر اقدام کند.

سرپرست فرمانداری شهرستان کنارک نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر، گفت: بخش «زرآباد» در سند توسعه سواحل مکران به عنوان یکی از قطب های کشاورزی استان در نظر گرفته شده است.

ابابکر بلوچ ادامه داد: ۳ هزار ۵۰۰ هکتار موز در بخش زرآباد کشت شده است که به صورت مستمر این محصول در حال برداشت است.