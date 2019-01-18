می به دیدار یونکر و مقامات انگلیسی می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «ترزا می» نخست وزیر انگلیس، امروز با تعدادی از مقامات اینن کشور در خصوص برگزیت دیدار می کند.

می قرار است همچنین با «ژان کلود یونکر« رئیس کمیسیون اروپا نیز دیدار کند.

رای مخالف مجلس عوام انگلیس به توافق می با اتحادیه اروپا در خصوص برگزیت، اوضاع این کشور را دگرگون کرده است.

در همین رابطه «آندریا لیدسام» رهبر حزب محافظه‌کار در مجلس عوام انگلیس می‌گوید رای گیری درباره «پِلَن B» ترزا می نخست وزیر این کشور مبنی بر نحوه خروج از اتحادیه اروپا، در تاریخ ۲۹ ژانویه (۹ بهمن) برگزار خواهد شد.

گفتنی است اوایل هفته جاری، توافق به دست آمده میان ترزا می و اتحادیه اروپا درخصوص برگزیت، با مخالفت پارلمان انگلیس مواجه شد و به همین دلیل نخست‌ وزیر این کشور باید طرح جدیدی را برای خروج از اتحادیه اروپا ارائه کند.

این درحالی است که وی دوشنبه هفته آینده نیز درباره گام‌هایی بعدی که درخصوص برگزیت برخواهد داشت، بیانیه‌ای صادر می‌کند.

از سوی دیگر جرمی کوربین رهبر حزب اپوزیسیون انگلیس می‌گوید تنها به شرطی حاضر به گفتگو با ترزا می نخست‌وزیر این کشور است که وی گزینه «خروج بدون حصول توافق با اتحادیه اروپا» را از روی میز مذاکره بردارد.

وی در این باره گفت: به نظر می‌آید که ترزا می قصد هدایت کشور به لبه پرتگاه را دارد. اما اگر وی خواهان حصول توافقی است که از حمایت اکثریت پارلمان برخوردار باشد؛ باید خطوط قرمز خود را رها کند و درباره پیشنهادهای آتی جدیت داشته باشد.