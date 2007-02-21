۲ اسفند ۱۳۸۵، ۱۸:۰۱

نخست وزیر انگلستان :

پیام های هسته ای ایران متفاوت است / امید به تغییر در رفتار ایران وجود دارد

تونی بلر نخست وزیر انگلیس مدعی شد پیام هایی که ایران در خصوص حل موضوع هسته ای خود ارسال می کند، متفاوت و گوناگون است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بلر گفت که علیرغم پیام های متناقضی که ایران ارسال می کند به نظر می رسد تهران به سمت توسعه تسلیحات هسته ای حرکت می کند.

تونی بلر در سخنرانی خود در پارلمان کشورش اضافه کرد: اظهارات ایرانی ها متناقض است اما همانطور که روز گذشته (محمد البرادعی) مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت  به نظر می رسد که ایران به دنبال تسلیحات هسته ای است.

بلر اضافه کرد: ما در تلاشیم تا موضعی محکم از سوی اروپا اتخاذ کنیم  و فکر می کنم با عنایت به نتایج تدابیری همچون تحریم های مالی ، اعزام ناوهای جنگی آمریکا به منطقه به روشنی تغییراتی را در رویکرد ایران شاهد باشیم.

نخست وزیر انگلیس همچنین اضافه کرد: ما نیازمند افزایش فشارهای خود هستیم که به خاطر خطرناک بودن وضعیت است.

