به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادپور روز جمعه در حاشیه بازدید از مسکن مهر و کانال تخریب شهر پلدختر در پی سیلاب، اظهار داشت: کانال آبهای سطحی واقع در خیابان ولی عصر (عج) پلدختر به دلیل فرسودگی در سیلاب های اخیر فرو ریخته است.

وی، افزود: این کانال که بخشی از آن در سیلاب های گذشته در تلاقی با رودخانه «کشکان» فرو ریخته بر اثر شدت بارندگی های اخیر فرو ریختن آن به سمت خانه های مسکونی و تجاری مردم گسترش بیشتری یافته است.

معاون عمرانی استانداری لرستان، گفت: از طرفی بخش بزرگی از این کانال در حاشیه محور ترانزیتی شمال به جنوب فرو ریخته که در وضعیت بسیار خطرناکی قرار دارد.

مرادپور، افزود: بنابر این به دلیل اهمیت کار بهسازی این کانال باید در اولویت برنامه ها قرار گیرد و عملیات اجرایی بهسازی آن ظرف یک هفته آغاز شود.

وی، همچنین به وضعیت مسکن مهر پلدختر اشاره کرد و گفت: آبگرفتگی مسکن مهر پلدختر مشکل همیشگی است که باید به صورت موقت تا انجام عملیات آبخیزداری در بالا دست که سال آینده اجرا می شود آبهای سطحی از این مسیر به مسیر دیگری هدایت شوند.

معاون عمرانی استانداری لرستان، افزود: ظرف یک هفته برای رهایی ساکنان مسکن مهر از سیلاب، کانال این منطقه و کانال ورودی شهر که تجمیع پیدا کرده اند به سه کانال مجزا برای هدایت آبهای سطحی تقسیم شوند.