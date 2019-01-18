باسیل: سوریه باید به آغوش جهان عرب بازگردد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، جبران باسیل وزیر خارجه در دولت پیشبرد امور لبنان در سخنانی در نشست اقتصادی عربی در بیروت گفت: سوریه باید به سوی ما بازگردد تا ضرر را از خود دور کنیم و باید در آغوش ما جای گیرد به جای اینکه آنرا در آغوش تروریسم بیندازیم.

وی در ادامه گفت: آینده ای بدون توسعه نیست و افقی بدون توسعه زندگی وجود ندارد. اگر خود را با سرعت پیشرفت همراه نسازیم زیان خواهیم دید و زمینه برای رخنه جوامع ما از سوی افراط گرایی و تروریسم فراهم می آوریم. برای ما بهار عربی در کار نخواهد بود بلکه زمستان خواهد بود و بسیار سخت خواهد بود. بیایید که چشم اندازی اقتصادی عربی یکپارچه ای ایجاد کنیم بر اساس اصل سیاسی عدم تجاوز به یکدیگر و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر.

وزیر خارجه لبنان بیان کرد: ثبات سیاسی اساس شکوفایی اقتصادی است. آیا زمان آن نرسیده که روحیه همبستگی داشته باشیم؟ آیا زمان آن نرسیده است که به جای ویرانی آباد کنیم؟ ما با چالشهای بزرگی که از جنگها در سوریه، یمن، عراق و لیبی شروع می شود تا سوء تغذیه در سومالی و سودان و فقر در بیشتر کشورهایمان با وجود ثروتمان روبرو هستیم. نباید از میلیون ها آواره عرب در سراسر دنیا غافل شویم.

وی در ادامه از اعراب خواست که به لبنان توجه کنند.

باسیل از عدم حضور برخی سران عرب در این نشست نیز ابراز تاسف کرد.