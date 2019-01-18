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۲۸ دی ۱۳۹۷، ۱۸:۴۳

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

ترافیک نیمه سنگین در هراز

ترافیک نیمه سنگین در هراز

دماوند- رئیس پلیس راه شرق استان تهران از ترافیک نیمه سنگین در مسیر شمال به جنوب محور هراز خبر داد.

سرهنگ سیاوش محبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر شاهد ترافیک نیمه سنگین در محور هراز در مسیر شمال به جنوب محدوده های مشاء، بومهن، آبعلی و جاجرود هستیم و مابقی محور نیز ترافیک پرحجم دارد.

محبی افزود: ترافیک در محور فیروزکوه و امام رضا(ع) عادی و روان است، اما در محدوده تهران به پاکدشت، در هر دو مسیر رفت و برگشت، شاهد ترافیک پر حجم هستیم.

رییس پلیس راه شرق استان تهران از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از ایجاد حوادث احتمالی برای خود و سرنشینان خودرو جلوگیری کنند.

وی گفت: در حال حاضر بارش ها در محورهای مواصلاتی شرق استان تهران قطع شده است.

کد مطلب 4516600

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