علی دولتی‌مهر در گفتگو با خبرنگار مهر توضیح داد: با ورود سامانه ناپایدار جوی بعد از شهرستان نمین بیشترین میزان بارش‌ها از فیروزآباد کوثر با ۱۵ سانتیمتر و شهرستان مشگین‌شهر با ۱۴ سانتیمتر برف گزارش شد.

وی از بارش ۷ سانتی‌متری برف در شهرستان اردبیل خبر داد و افزود: این میزان از بارش‌ها در شمال استان ناچیز بوده و در پارس‌آباد ۲/۵ میلیمتر و بیله‌سوار ۶/۳ میلیمتر باران ثبت شده است.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل از خروج سامانه ناپایدار جوی طی امروز خبر داد و اضافه کرد: با عبور سامانه ناپایدار در هفته پیش‌رو همچنان هوای سرد در نقاط مختلف استان حاکم خواهد بود.

دولتی‌مهر ادامه داد: برای روز شنبه آسمان استان صاف تا نیمه ابری بوده و در ساعات صبح به ویژه در مناطق جنوبی با کاهش محسوس دما و وزش باد همراه خواهد شد.

وی توضیح داد: با بررسی نقشه‌های هواشناسی از اواخر وقت جمعه شاهد کاهش ابر خواهیم بود اما همچنان دمای نقاط مختلف استان در روزهای آتی به زیر صفر درجه خواهد رسید.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل از برقراری جو نسبتا پایدار در هفته آینده خبر داد و یادآور شد: طی ۲۴ ساعت گذشته شهرستان خلخال و سرعین با هفت درجه زیر صفر و شهرستان‌ نیر و نمین با شش درجه زیر صفر سردترین نقاط استان بودند.