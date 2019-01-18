عکاسان اهری در هفتمین سوگواره‌ عاشورایی خوش درخشیدند

به گزارش خبرنگار مهر، سوگواره عاشورایی عکس هیأت که هر سال توسط جامعه ایمانی مشعر برگزار می شود با برگزاری مراسم اختتامیه برگزیدگان خود را در هفتمین دوره معرفی کرد و عکاسان انجمن هنر عکاسی شهرستان اهر با درخششی کم نظیر توانستند ۳ جایزه آن را به خود اختصاص دهند.

هفتمین سوگواره‌های عاشورایی «هیأت» در بخش های مجموعه‌عکس، تک‌عکس و عکس‌های قدیمی در حالی پیش از ظهر امروز (جمعه ۲۸ دی) در سازمان هنری رسانه ای اوج برگزار شد که عکاسان انجمن عکاسی اهر مقام های برتر این جشنواره را درو کردند.

بر این اساس، محمدرضا بهمرام مقام اول در بخش مجموعه عکس عزاداری عشایر، سعید قاسمی مقام اول در بخش تک عکس و معصومه فریبرزی و پرویز گلی‌زاده مقام سوم در بخش مجموعه عکس روشندلان را کسب کردند.

کسب بیش از ۵۰ مقام در جشنواره های ملی و بین المللی توسط عکاسان اهری

محمدرضا بهمرام، رئیس انجمن عکاسی شهرستان اهر در گفت و گو با خبرنگار مهر بابیان اینکه اعضای انجمن هنر عکاسی اهر در جشنواره های کشوری و بین المللی برای آذربایجان شرقی و ایران افتخار آفریدند اظهار داشت: در طول دو سال گذشته عکاسان اهری موفق به کسب بیش از ۵۰ مقام در جشنواره های عکاسی ملی و بین المللی شدند.

گفتنی است؛ اعضای انجمن هنر عکاسی شهرستان اهر از بدو تاسیس تا به امروز توانسته اند در جشنواره های متعدد استانی، کشوری و بین المللی مقام های مختلفی را کسب کنند، این در حالی است که انجمن عکاسی اهر با افتخارآفرینی و کسب مقام های جشنواره ها، فعال ترین انجمن هنری آذربایجان شرقی است.