الکترونیکی شدن فرایندها کارآمدترین راه مبارزه بافساد وفرارمالیاتی

‎به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، فرهاد دژپسند در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای طرح جامع مالیاتی، با اشاره به سرعت تحولات در حوزه فناوری اطلاعات تصریح کرد: تحولات در بخش فناوری اطلاعات خطی نیست بلکه نمایی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: سریع ترین و کارآمدترین راه برای مبارزه با فساد، به ویژه فرار مالیاتی و شفاف سازی در اقتصاد، الکترونیکی کردن جامع فرایند های مالیات‌ستانی است.

‎وی با بیان اینکه اگر نتوانیم با سرعت تکنولوژی همراه شویم همواره عقب خواهیم ماند، پیاده سازی طرح جامع مالیاتی را بعنوان بستری برای سرعت، شفافیت و سلامت اخذ مالیات برشمرد و گفت: این طرح به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر در کاهش فساد اداری و افزایش درآمد پاک، می تواند نقش موثری در تسریع کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی داشته باشد.

‎دژپسند ضمن تاکید بر رفع کاستی ها و ایرادات احتمالی این سامانه، خواستار اخذ و بکارگیری نقطه نظرات و پیشنهادات اصلاحی صاحبنظران مالی و فنآوری اطلاعات شد.



‎وزیر اقتصاد در نمایشگاه دستاوردهای طرح جامع مالیاتی از دستاوردهای این طرح در قالب غرفه‌های سامانه نرم‌افزاری یکپارچه مالیاتی(سنیم)، پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی، سامانه عملیات الکترونیک سازمان امور مالیاتی و پیاده‌سازی طرح جامع مالیاتی در ادارات امور مالیاتی بازدید کرد.

بر اساس این گزارش، هدف از اجرای طرح جامع مالیاتی ایجاد یک نظام نوین مالیاتی است به‌طوری‌ که کلیه امور مالیاتی مودیان ازجمله ثبت‌نام، ارائه اظهارنامه، پرداخت مالیات و حتی محاسبه و حسابرسی مالیات به‌صورت الکترونیکی انجام شود تا فرار مالیاتی کاهش‌یافته و عدالت مالیاتی نیز افزایش یابد.