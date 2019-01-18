به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد عبدالعلیپور عصر جمعه در بازدید از محورهای برفگیر و مواصلاتی استان اردبیل تصریح کرد: با وجود بازگشایی بسیاری از راههای روستایی استان اردبیل تلاشهای شبانهروزی راهداران برای تامین ایمنی و بازگشایی مناسب و کامل راهها ادامه دارد.
وی افزود: برخی از راههایی که در نقاط سختگذر و کوهستانی قرار گرفته و شدت بارشها نیز در آن مناطق بسیار بالا بود به دلیل سختی مسیر و گستردگی بارشها بسته هستند و برای بازگشایی مسیرهای موردنظر با تلاش نیروهای راهداری اقدام میشود.
مدیرکل مدیریت بحران استان تردد در جادههای استان به ویژه مسیرهای کوهستانی را بدون بهرهمندی از زنجیر چرخ اقدامی ناایمن دانست و یادآور شد: تمامی جادههای اصلی استان باز بوده و ترددها با رعایت نکات ایمنی بدون مشکل خاصی در حال انجام است.
عبدالعلیپور بر ضرورت پرهیز از انجام سفرهای غیرضروری مسافران و گردشگران تاکید کرد و افزود: تمامی مسافران قبل از انجام سفرهای خود ضمن رعایت نکات ایمنی و همراه داشتن تجهیزات کامل زمستانی با احتیاط کامل رانندگی نمایند.
وی توضیح داد: بنا به پیشبینی سازمان هواشناسی با عبور این سامانه ناپایدار جوی همچنان دمای استان در بسیاری از مناطق به زیر صفر درجه رسیده و یخبندان و کولاک برف دور از انتظار نخواهد بود.
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