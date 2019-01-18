زخمی شدن ۱۱ فلسطینی توسط نظامیان صهیونیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما، نظامیان صهیونیست به سمت شرکت کنندگان در راهپیمایی بازگشت آتش گشودند که بر اثر آن شماری از شهروندان از جمله چند خبرنگار که مشغول پوشش رسانه ای اخبار راهپیمایی بودند، زخمی شدند.

کمیته عالی راهپیمایی بازگشت و لغو محاصره غزه خواستار مشارکت گسترده در این راهپیمایی تحت عنوان «اتحاد راه پیروزی است» شد.

بر همین اساس هزاران نفر در اردوگاه های آوارگان فلسطینی در نوار مرزی شرق غزه در راهپیمایی شرکت کرده و با در دست گرفتن پرچم فلسطین بر حق مسلم خود در بازگشت به خانه خود و لغو محاصره ظالمانه غزه تاکید کردند.

گفتنی است، از زمان آغاز تظاهرات بازگشت از روز ۳۰ مارس تاکنون بیش از ۲۲۰ فلسطینی شهید و بیش از ۲۰ هزار نفر زخمی شده اند.