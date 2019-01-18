پرسپولیس با چهار گل الشحانیه را شکست داد

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار دوستانه تیم‌های فوتبال پرسپولیس و الشحانیه از ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه به وقت محلی در دوحه آغاز شد. قرمزپوشان ایران در دومین بازی دوستانه در اردوی دوحه قطر با نتیجه چهار بر صفر به برتری رسیدند. گل های این بازی توسط سیامک نعمتی، علی علیپور (۲گل) و سروش رفیعی به ثمر رسید.

پرسپولیس با لباس قرمز و تیم الشحانیه با لباس آبی در زمین حضور یافتند.

در دقیقه ۱۱ پاس عمقی امید عالیشاه به مهدی شریفی رسید که ضربه این بازیکن با اختلاف اندک از روی دروازه حریف گذشت.

در دقیقه ۲۶ روی توپ ارسال از جناح راست، سیامک نعمتی در محوطه جریمه سمت چپ، توپ را کنترل کرد و با یک ضربه بغل پای دقیق گل اول بازی را برای پرسپولیس به ثمر رساند.

در دقیقه ۲۷ سروش رفعیی با پاس خوبی علی علیپور را صاحب موقعیت کرد که ضربه دیدنی علیپور توسط گلر حریف مهار و به کرنر تبدیل شد.

در این دیدار که امروز جمعه در حال برگزاری است، حدود ۵۰ تا ۶۰ تماشاگر در زمین شماره ۷ اسپایر از نزدیک این مسابقه را به نظاره نشسته‌اند.

در دقیقه ۳۱ علی علیپور با یک فرار خوب، دروازه‌بان تیم الشحانیه را دریبل کرد اما ضربه او قبل از ورود به دروازه، توسط مدافع حریف مهار شد که در ادامه، سروش رفیعی با ضربه سر توپ را به سمت دروازه شلیک کرد که بار دیگر همان مدافع، توپ را از دروازه دور کرد.

در دقیقه ۴۵ مهدی شریفی از سمت راست حرکتی را آغاز و با یک ارسال زیبا، علی علیپور را صاحب موقعیت کرد که ضربه سر دیدنی او دومین گل پرسپولیس را رقم زد.

این دیدار در پایان نیمه اول با نتیجه دو بر صفر به سود پرسپولیس خاتمه یافت.

دو نکته جالب توجه در نیمه اول اینکه‌ هر چه از زمان بازی می‌گذشت، بر تعداد تماشاگران مخصوصا تماشاگران ایرانی افزوده می‌شد و دیگر اینکه در نیمه نخست حتی یک موقعیت برای تیم الشحانیه مهیا نشد چرا که حملات و برنامه‌های تاکتیکی حریف در خط میانی و خط دفاع پرسپولیس مهار و خنثی می‌شد و هیچ توپی به رادو نرسید.

پرسپولیس در نیمه دوم با دو تغییر وارد زمین شد. کمال کامیابی نیا جای خودش را به بودیمیر داد که با شماره ۹۱ در زمین حضور یافت. همچنین محمد نادری هم به جای شجاع خلیل زاده وارد زمین شد.

در دقیقه ۵۱ بودیمیر با یک پاس پشت پا، علی علیپور را صاحب موقعیت کرد که ضربه دیدنی علیپور دومین گل او و سومین گل پرسپولیس را رقم زد.

در دقیقه ۵۶ سروش رفیعی از فاصله حدود ۲۵ متری با یک شلیک زیبا، چهارمین گل پرسپولیس را به ثمر رساند.

در دقیقه ۶۲ شوت بودیمیر به تیرک دروازه الشحانیه برخورد کرد و به بیرون رفت.

در دقیقه ۶۵ آدام همتی به جای مهدی شریفی و امین اسدی به جای علی علیپور وارد زمین شدند.

با حضور پرشمار هواداران ایرانی، کلیه بازیکنان و کادر فنی به طور جداگانه مورد تشویق قرار گرفتند.

در دقیقه ۷۰ ضربه بازیکن شماره ۷۰ تیم الشحانیه توسط رادوشوویچ دفع و مانع از باز شدن دروازه پرسپولیس شد.

در دقیقه ۷۱ سعید کریمی به جای سروش رفیعی برای پرسپولیس به زمین آمد.

در دقیقه ۷۵ بازیکن شماره ۱۷ الشحانیه روی عالیشاه خطای شدید کرد که توسط داور کارت زرد گرفت. این کارت زرد اولین اخطار با کارت داور بود.

در دقیقه ۷۸ محمد احسان حسینی به جای امید عالیشاه وارد زمین شد.

برتری پرسپولیس در این دیدار تا پایان ادامه یافت و دومین بازی دوستانه سرخپوشان در اردوی دوحه قطر با نتیجه چهار بر صفر به سود پرسپولیس خاتمه یافت.