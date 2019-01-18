هر نوع تحرک اضافی دشمنان پاسخی کوبنده در بر دارد/غافلگیر نمی شویم

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان عصر جمعه در یادواره شهدای شهرستان خوانسار و گرامیداشت حماسه ۲۵ دی‌ماه مردم خوانسار، با تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا (س) اظهار داشت: ابعاد شخصیتی حضرت زهرا (س) همانند مزار پاک ایشان گمان بوده است اما یک صفت مهم از زندگی ایشان هست که می‌ تواند برای همه تاریخ درس باشد و آن درس ولایت مداری و دفاع همه جانبه از ولی فقیه زمان است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه حضور مردم در صحنه‌های سیاسی کشور از عوامل قدرت ایران در منطقه و جهان است، ابراز داشت: ۴۰ سال است دشمنان نقشه‌های مختلفی را برعلیه ایران طراحی کردند اما ملت ایران با تمسک به راه انقلاب و با سرسپاری به فرمان ولایت فقیه از تمامی برهه‌های سخت سربلند بیرون آمده اند.

راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال شکوه دیگری دارد

رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال شکوه دیگری دارد، ابراز داشت: چهل سالگی زمان بالندگی و رسیدن به کمال است، جمهوری اسلامی ایران امروز در زمینه‌های علمی، نظامی و دیگر عرصه‌ها در جهان و به ویژه منطقه خاورمیانه پیشتاز و نام آور است و به واقع ۴۰ سال اقتدار و قدرت، برازنده این نظام است.

وی ادامه داد: ملت ایران نیز با حضور پرشکوه خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان خواهند داد که همواره مدافع این نظام هستند و هرگز اجازه نمی‌دهند ترفندها و توطئه‌های دشمنان به ویژه ایادی استکبار آسیبی به کشور وارد کند.

نیروهای مسلح ایران هرگز غافلگیر نخواهند شد

پوردستان در بخش دیگری از صحبت‌های خود به رصد حرکات دشمنان در مرزها توسط نیروی های مسلح اشاره و ابراز داشت: نیروهای مسلح ایران هرگز غافلگیر نخواهند شد، ما همواره در حال رصد مسیر هواپیماهای آمریکا و شناورهای آنان در دریای مدیترانه هستیم و همه حرکات آنها کاملا را زیر نظر داریم.

وی اضافه کرد: نیروهای مسلح ایران همانند رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که امنیت امروز کشور را مدیون آنها هستیم از نثار جان خود دریغی ندارند و کوچک ترین تحرک اضافی دشمن با پاسخ کوبنده و پشیمان کننده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهد شد.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به فداکاری‌ها و از جان گذشتگی‌های رزمندگان اسلام در دوران انقلاب و دفاع مقدس گفت: عزت و سربلندی امروز ایران به برکت همین خون‌هاست و ایثارگری‌های مادران و پدرانی که از جان فرزندان خود گذشتند تا انقلاب و نظام را سربلند ببینند.

امروز نظام جمهوری اسلامی به عنوان ام القرای منطقه شناخته می شود

وی با اشاره به اینکه امروز نظام جمهوری اسلامی به عنوان ام القرای منطقه شناخته می شود، تاکید کرد: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون هر نوع فعالیت جمهوری اسلامی ایران الگویی برای تمامی آزادگان جهان و حقیقت جویان است و چشم تمایم مستضعفان به سربلندی کشور ما دوخته شده است.

پوردستان با بیان اینکه نقشه‌های دشمنان بر علیه کشور ایران تمام شدنی نیست، اظهار داشت: تهدیدهای دشمنان از ابتدای پیروی انقلاب تاکنون در راستای براندازی نظام بوده است چراکه با انقلاب ایران آنها قدرت خود را در منطقه از دست دادند و منافع آنها به خطر افتاد.

آمریکا جنگ ترکیبی را در دستور کار قرار داده است

وی افزود: بر این اساس در طول این سال‌ها دشمنان از هر نوع مقابله با جمهوری اسلامی ایران مانند ترور، کودتا، بمب گذاری، ایجاد نا امنی، تهدید و تحریم کوتاهی نورزیدند و امروز نیز با تهدیدات جدید و جنگ ترکیبی وارد کارزار شده است چرا که به این نتیجه رسیدند با جنگ فرسایشی به هیچ نتیجه‌ای دست پیدا نمی کنند.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: امروز دشمنان از فضای فرهنگی و اقتصادی و مجازی به عنوان یک راهبرد سریع برای رسیدن به هدف استفاده و به کشور ما هجوم آوردند و در ادامه نیز تهدیدات شبه سخت با بازیگری گروهک‌های تروریستی با تاکتیک ویروسی را پیش رو دارند و در ادامه نیز در صدد از میان بردن نیروهای مقابله کننده بر می آیند.

وی با تاکید بر اینکه داعش برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت و پس از بلوغ به سمت مرزهای ایران هدایت شدند، ابراز داشت: دشمنان در این هدف خود موفق نشدند چراکه موقعیت استقرار نیروهای داعش مورد شناسایی ما است برای دفاع از مرز جنوبی و شرق کشور طرح آمادگی دفاعی داریم.

خط قرمز ستاد کل نیروهای مسلح مرزهای کشور است

پوردستان با تصریح بر این نکته که خط قرمز ستاد کل نیروهای مسلح مرزهای کشور است، تاکید کرد: گردان‌های ما در مرزها مستقر هستند و هر کس بدون اجازه ما وارد مرزهای کشور شود مورد هدف قرار خواهد گرفت.

وی در ادامه با اشاره به اینکه مهم‌ترین اهرم فشار آمریکا استفاده از پول عربستان و امارات بر علیه دیگر کشورها است، تصریح کرد: آمریکا بخشی از نیروهای داعش را خاک افغانستان استقرار داده است و با همین پول‌ا برای آنها سلاح تهیه می کند تا آنها را اخهرم فشاری بر ایران، چین و روسیه قرار دهد.

اشراف اطلاعاتی خوبی بر داعش داریم

رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه ما اشراف اطلاعاتی خوبی بر داعش داریم به نوعی که وضعیت و مکان استقرار آنها بر ما کاملا مشخص است، بیان داشت: باید دقت کنیم که جنگ نرم جزو مولفه‌های جنگ ترکیبی دشمنان است و بر همین اساس است که رهبر معظم انقلاب در بیشتر سخنرانی‌های خود بر اشراف بر فضای سایبری توسط مسئولان و خنثی کردن تهدیدهای این فضا تاکید دارند.

وی جنگ اقتصادی را از دیگر مولفه‌های مقابله دشمنان با ملت ایران برشمرد و ابراز داشت: جریان تحریم‌ها را در ابتدای پیروزی انقلاب شاهد بودیم و امروز نیز دشمن همین روال را با جنگ ارزی پیاده سازی کرده است.

باید در پی شکستن سروری و یکه تازی دلار باشیم

پوردستان با بیان اینکه در چنین شرایطی با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب باید در پی شکستن یکه تازی و سروری کردن دلار باشیم، گفت: در کنار همه این موارد جنگ روانی دشمنان از جمله سلاح‌های خطرناک است که به تاثیرگذاری سلاح‌های دیگر کمک می‌کند و باید مراقب این ترفند دشمن نیز باشیم.

وی با بیان اینکه تحریم ارزی در یک روز توانست ۴۰ درصد اقتصاد چین را فلج کند، اظهار داشت: در این شرایط باید مطابق راهبردهای رهبر به اقتصاد مقاومتی که یک اقتصاد درون‌زاست تکیه کنیم که این امر تنها راه مقابله با تحریم‌ها نیز محسوب می شود.

دشمن در حال انتشار جنگ روانی گسترده‌ از طریق شبکه های مجازی است

رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران بیان داشت: دشمنان همچنین از طریق طریق بیوتروریسم با محورهای جنگ ترکیبی، در حال انتشار جنگ روانی گسترده‌ از طریق شبکه مجازی است تا نظام را ناکارآمد جلوه داده و مردم را نگران و ناامید کند که باید مراقب این تحرک دشمنان نیز باشیم.

وی اضافه کرد: امروز شرایط آمریکا در جهان بسیار بد و ضعیف است به نوعی که یک روز حمایت ۳۰ کشور جهان را در حملات به دیگر کشورها داشت اما امروز مشکلات داخلی از ناامنی اقتصادی و فرهنگی تا تبعیض نژادی و دیگر مشکلات اساسی گریبان آنها را گرفته و از پس رفع هیچ یک بر نمی آید آن هم در شرایطی که بدهکارترین کشور دنیا نیز محسوب می‌شود.