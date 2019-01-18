استقرار هوای سرد و شرایط یخبندان در سطح استان ایلام

احسان احمدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از امشب همزمان با خروج سامانه بارشی و پایداری جوی در سطح استان، هوای سرد مستقر و شرایط یخبندان در سطح استان وجود دارد.

وی افزود: تمامی مناطق سردسیر استان برای امشب دمای آنها به زیرصفر درجه می رسد به طوری که انتطار داریم برای شهر ایلام دمای امشب بین ۶ تا ۸ درجه به زیرصفر برسد، این شرایط با این شدت تقریبا تا اواسط هفته ادامه دارد.

وی ادامه داد: از اواسط هفته قدری از سردی دما کاسته می شود اما یخبندان به صورت مقطعی تا آخر هفته در سطح استان ادامه دارد.

همچنین د حال حاضر مسیرهای مواصلاتی استان باز و تردد در آنها جریان دارد اما پلیس راه به رانندگان توصیه می کند تا با رعایت نکات ایمنی و همراه داشتن زنجیر چرخ در مسیرهای مواصلاتی تردد کنند.

شرکت گاز نیز از مردم استان خواسته که با برودت و سردی هوا از مصرف گاز صرفه جویی کنند.