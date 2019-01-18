«بهشهر» قهرمان مسابقات بین المللی کشتی جام شهید هاشمی نژاد شد

شهرام جعفری رئیس هیئت کشتی بهشهر در حاشیه اختتامیه این مسابقات در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بهشهر به عنوان قهرمان این دوره از مسابقات، تیم تهران دوم و تیم توابع تهران به مقام سوم این دوره از مسابقات دست یافت.

وی بیان کرد: این مسابقات روز پنجشنبه و جمعه به مدت دو روز در روزهای ۲۷ و ۲۸ دی ماه در سالن شهید هاشمی نژاد برگزار شد.

جعفری گفت: حضور چهار تیم خارجی روسیه ، گرجستان ، آذربایجان و ارمنستان و تیم های مختلف داخلی از استان های مختلف و تیم شهید هاشمی نژاد مازندران به عنوان نماینده این استان برای این مسابقات بیانگر سطح بالای این مسابقات بوده است.

رئیس هیئت کشتی بهشهر در مورد جوایز این دوره از مسابقات گفت: جوایز نفرات اول تا سوم برای تیم‌های خارجی به ترتیب ۳۰۰، ۲۰۰ و ۱۵۰ دلار در نظر گرفته‌شده است که معادل این مبلغ هم به تیم‌های داخلی اهدا شد.

شانزدهمین دوره مسابقات کشتی جام شهید هاشمی نژاد بهشهر، روزهای ۲۷ و ۲۸ دی ماه در سالن شهید سید عبدالکریم هاشمی نژاد بهشهر برگزارشد