نماینده خراسان شمالی نائب قهرمان رقابت های دوی ماراتن کشور شد

علی اصغر صابری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه علی اکبر بذری نائب قهرمان پنجمین دوره رقابت های دوی ماراتن قهرمانی کشور شد، اظهار کرد: در این رقابت ها ۸۶ دونده در جزیره هرمز استان هرمزگان تحت عنوان جام هرمز با یکدیگر به رقابت پرداختند که از خراسان شمالی علی اکبر بذری و روح ا... امانی در این مسابقات حضور داشتند .

صابری افزود: عنوان نائب قهرمانی حاصل ثبت زمان ۲ ساعت و ۳۹ دقیقه و ۲۲ ثانیه علی اکبر بذری در این رقابت نفس گیر بود که وی توانست با این رکورد پس از نماینده خراسان رضوی بر سکوی دوم قرار بگیرد.

وی با بیان نتایج تیمی در این دوره از مسابقات، گفت: خراسان شمالی پس از تیم های کردستان، مرکزی، فارس و تهران در جایگاه پنجم قرار گرفت و برابر آئین نامه مصوب برگزاری این دوره از مسابقات جام هرمز به نفر اول این رقابت ۲۰۰ میلیون ریال، نفر دوم ۱۲۰ میلیون ریال، نفر سوم ۷۰ میلیون ریال جایزه اهدا شد.

سرپست هیئت دو و میدانی خراسان شمالی بیان کرد: از نکات جالب توجه این رقابت ها حضور مجید کیهانی، رئیس فدراسیون دو و میدانی کشور بود که در امتداد مسیر مسابقه مسافتی بیش از ۲۰ کیلومتر را دوید و در طول مسیر مسابقه ماراتن به تشویق قهرمانان پرداخت.